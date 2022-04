Rostock

Ein eigenes Häuschen, zwei Kinder, Mann und Hund: Vanessa Kummerow hat all das, was sie sich immer für ihr Leben gewünscht hat. Noch jedenfalls. Denn ihr Häuschen, das Zuhause der Familie, könnte sie bald verlieren: „Mein Mann und ich arbeiten beide bei Nordex. Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt die 30-Jährige.

Sechs Wochen nachdem Nordex auch offiziell die Schließung des Rotorblattwerkes in Rostock bekannt gab, bangen die rund 600 Beschäftigten mehr denn je um ihre Zukunft. Am 30. Juni soll die Produktion stillgelegt werden, aber gekündigt wurde noch keinem Mitarbeiter. Ob sie Abfindungen erhalten, in eine Transfergesellschaft wechseln oder wann sie sich bei anderen Arbeitgebern bewerben können – die Mitarbeiter bekommen keine Antworten. Und sie verzweifeln mehr und mehr.

„Allein kann ich das Haus nicht halten“

„Wir stehen vor einem Scherbenhaufen“, sagt Vanessa Kummerow. Sie hat Mechatronikerin gelernt, arbeitet als Instandhaltungsplanerin im Rotorblattwerk. „Ich finde sicher einen neuen Job“, sagt sie selbstbewusst. Aber: „Ich habe Kinder. Ich kann nicht mehr wie früher im Schichtdienst arbeiten.“ Und wird der neue Job auch so gut bezahlt wie bei Nordex? Über Gehälter reden die Mitarbeiter ungern öffentlich. Ein Teamleiter aber verdient um die 50 000 Euro im Jahr. In vergleichbaren Jobs gibt es in und um Rostock etwa 1000 Euro weniger – brutto, pro Monat.

Lesen Sie auch: Am 11. April wollen Nordex-Mitarbeiter in Rostock demonstrieren

Das Leben ändert sich mit einem Schlag für sie und ihre Familie. „Ich musste nie eine Bewerbung schreiben.“ So geht es vielen, die seit vielen Jahren bei Nordex sind. Im Kollegenkreis haben die Mitarbeiter eigenständig Bewerbungstrainings organisiert, eine Jobbörse am schwarzen Brett eröffnet. „Von Nordex kommt ja nichts. Wenn es nicht in der Zeitung gestanden und der Betriebsrat uns informiert hätte, wüssten wir doch bis heute nichts von der Schließung“, sagt Kummerow. In Spanien – in dem anderen Nordex-Werk, das gerade abgewickelt wird – sei es so gewesen: „Die wurden zur Betriebsversammlung eingeladen und bekamen zu hören, dass sie morgen nicht wieder kommen müssen.“

Äußerlich wirkt Kummerow stark. Aber wie fühlt sie sich wirklich? „Scheiße“ – ein Wort bringt die Mischung aus Wut und Verzweiflung auf den Punkt, die viele Mitarbeiter fühlen. Denn selbst wenn die 30-Jährige schnell neue Arbeit finden sollte, für ihren Mann sieht es schlechter aus. „Der war 20 Jahre in der Produktion. Er hat nie was anderes gemacht, nie eine Fortbildung bekommen.“ Und als Alleinverdienerin könne sie das Haus nicht behalten.

„Dieses Werk ist wie eine Familie“

In die Sorge um die Zukunft mischt sich Unverständnis – über die Entscheidung, das Management. Schuld an Nordex’ Misere – an den Millionenverlusten – seien nicht die Personalkosten in den deutschen Werken, sagt Roy Schewitz (41). Er ist seit zehn Jahren beim Windradbauer. „In Hamburg, in der Zentrale, wurde ein riesiger Wasserkopf aufgebaut.“ Der koste Geld. „Wenn unsere Produkte mies oder altmodisch wären, okay, dann würde ich verstehen, dass unser Werk dichtgemacht wird. Aber wir sind erstens das beste Werk des Konzerns und zweitens boomt die Windkraft weltweit“, sagt Schewitz.

Vanessa Kummerow (30, v. l.), Roy Schewitz (41), Christian Rakow (37), Christian Lemke (41) und Martin Rösler (41) stehen von dem Werkstor der Nordex-Blattfertigung in Rostock. Quelle: Ove Arscholl

„Wir sind hier wie eine Familie.“ Er erzählt von vielen, engen Freundschaften. „Nennen Sie mir eine Firma, in der Sie fragen, wer beim Umzug helfen kann und am Ende müssen Sie sogar noch 13 Leuten absagen, weil alle anpacken wollen.“ Oder da ist die Geschichte vom „alten“ Chef, der später sogar zum Trauzeugen wurde. Ob er Angst um seine Zukunft hat? „Nein, weil alle hier was können. Der große Mist aber ist, dass wir uns gar nicht bewerben können.“ Das Enddatum für die Produktion sei bekannt, aber nicht der Tag, an dem die Arbeitsverträge enden. „Was soll ich einem neuen Arbeitgeber sagen, wann ich anfangen kann?“ Nordex halte die Belegschaft hin. „Die müssen nicht glauben, dass wir vorzeitig abhauen. Wir nehmen jeden Cent mit. Die sollen schön zahlen.“

Viele der Kollegen bräuchten die Abfindung, um sich weiterzubilden: „Wir haben hier Maler, Tischler und andere Handwerker. Aber die haben seit Jahren nicht mehr in ihrem ursprünglichen Beruf gearbeitet. Die wollen sich nicht die Taschen voll machen, die brauchen das Geld, um sich für einen neuen Job weiterzubilden“, so Schewitz. Und an das Management gerichtet sagt er: „In Mecklenburg sagt man: Butter bei die Fische! Wir wollen wissen, was jetzt passiert.“

„Mit logischem Denken hat das nichts zu tun“

60 Prozent seines Umsatzes macht Nordex in Europa. Nach Putins Überfall auf die Ukraine soll die Windenergie massiv und rasant ausgebaut werden. Aber die Rotoren sollen künftig aus Indien kommen? In internen Schreiben machen selbst führende Ingenieure ihrem Frust Luft: Die Werke in Mexiko und Indien seien meilenweit von den deutschen Qualitätsstandards entfernt. Die Rostocker Instandhaltung müsse bei einem Großteil der Rotorblätter aus der Türkei und Mexiko nacharbeiten.

Umwelt- und Sozialstandards in den Werken außerhalb der EU? „Wir entsorgen jedes Teil penibel und fachgerecht, in Indien wird das Zeug einfach auf dem Hof gelagert – über Jahre“, schimpft ein Mitarbeiter, der lieber anonym bleiben möchte, aber selbst oft genug zum „Anlernen“ auf dem Subkontinent war.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch vor einigen Monaten habe auch Nordex an den Norden geglaubt. Das Argument, das Werk könne keine größeren Rotorblätter bauen, stimme einfach nicht, sagt Martin Rössler. Der 41-Jährige ist Ingenieur, Projektleiter für neue Anlagen und Maschinen. Pläne für eine Erweiterung in Rostock liegen seit Jahren in den Schubladen, weiß er. „Pläne für Hallen, für neue Drehgestelle.“

„Mit logischem Denken hat das nichts mehr zu tun, was der Vorstand da macht“, schimpft auch Christian Rakow, 37 Jahre alt und dreifacher Vater. Seine Hoffnung: Ein Investor, der die Zeichen der Zeit in Europa besser versteht als Nordex – und der das Werk in Gänze übernimmt. Wegziehen, sich einen Job in einem anderen Bundesland suchen? Für Rakow undenkbar. „Ich bin in Mecklenburg geboren und hier falle ich auch tot um.

Nordex ist nicht mehr erreichbar

Nordex selbst ist für Stellungnahmen nicht zu erreichen: Die Telefonanlage in der Zentrale scheint nach dem Hackerangriff weiter ausgefallen, auf E-Mails kommen keinerlei Antworten und auch unter Mobilnummern führender Mitarbeiter geht keiner ran.

Die Nordex-Mitarbeiter aus Rostock haben sich in ihrer Verzweiflung direkt an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gewandt, wollen im Zweifel sogar in Berlin für ihr Werk demonstrieren. Am Montag ruft die Gewerkschaft IG Metall zu einem ersten Protest vor dem Werkstor auf – zu einer kreativen Mittagspause. Mehr als die Hälfte der Nordex-Belegschaft ist gewerkschaftlich organisiert.

Von Andreas Meyer