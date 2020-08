Die Pandemie hat die Kunst voll im Griff – so auch im Warnemünder Edvard-Munch-Haus. Statt in den Apartments des Hauses sind die Werke der aktuellen Ausstellung in Isolation entstanden. Und weil das skandinavische Land Deutschland zum Risikogebiet erklärt hat, geriet auch der Aufbau der Ausstellung zu einem Abenteuer.