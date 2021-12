Geregelte Arbeitszeiten, Wertschätzung, mehr Zeit für Patienten, Nachlass in Shops und Restaurants: Ein Rostocker Pfleger will den Pflegeberuf wieder attraktiv machen. Er selbst hat unvorstellbare Zustände in Heimen und Krankenhäusern erlebt. Sein neuer Pflegedienst soll sich für Pflegebedürftige und Pflegekräfte auszahlen. Die Nachfrage ist groß.