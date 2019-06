Rostock

Jetzt also doch: Am Freitagabend kommt es bei der OSTSEE-Zeitung zum großen Duell zwischen den beiden verbliebenen OB-Kandidaten Steffen Bockhahn (Linke) und dem parteilosen Unternehmer Claus Ruhe Madsen (parteilos, empfohlen von CDU und FDP). Beide treffen ab 18 Uhr im großen Saal des Medienhauses, Richard-Wagner-Straße 1a, aufeinander. Moderiert wird der Abend von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Bei dieser Veranstaltung soll es in erster Linie um die Fragen gehen, die die OZ-Leser an die beiden Kandidaten loswerden möchten. Diese wird Ebel in seine Moderation einbauen. Um möglichst viele Fragen berücksichtigen zu können, bitten wir darum, die Fragen per Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de zu schicken. Bitte den Namen des Fragestellers dazu schreiben und an welchen Kandidaten die Frage gerichtet ist.

Aufeinandertreffen statt Einzel-Talks

Zuerst hatte Claus Ruhe Madsen erklärt, dass er seinen Fokus in der verbleibenden Zeit bis zur Stichwahl auf Gespräche mit Bürgern legen und nicht mehr an Foren teilnehmen will. Einem Einzeltalk mit der OZ hatte der Däne dann aber für kommenden Freitag zugesagt. Sozialsenator und Linken-Kandidat Steffen Bockhahn wollte Madsen dennoch die Möglichkeit zum direkten Duell einräumen. „Ich habe meinen Kalender umgedreht und wäre am 7. Juni bereit für eine gemeinsame Runde. Das Angebot steht“, so Bockhahn auf Facebook. Und so kommt es jetzt auch.

„Ich finde es toll, dass das Duell klappt, weil es allen die Möglichkeit zum direkten Vergleich gibt“, so Bockhahn. „Außerdem ist eine solche Veranstaltung detaillierter als ein Forum mit neun Kandidaten und schafft so Klarheit für alle.“

Zuhören im Saal oder per Livestream

Das Interesse am Duell der Kontrahenten um Roland Methlings Nachfolge ist bereits jetzt groß. „Und darüber freuen wir uns. Allerdings können wir aus Platzgründen nur 200 Zuhörer in unserem Saal begrüßen und müssen deshalb um Anmeldung bitten“, sagt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Damit soll vermieden werden, dass weitere Interessenten an der Tür abgewiesen werden müssten. Die Anmeldung für die kostenfreien Eintrittskarten ist ab sofort möglich. Und zwar ausschließlich hier: Anmeldung

Wer keinen der begehrten Plätze im Saal ergattert, muss nicht traurig sein. „Natürlich übertragen wir das Duell der OB-Kandidaten auch per Livestream im Internet“, versichert Ebel. Ob Buga, Wohnungsbau, Nahverkehr oder die Zukunft der Arbeitsplätze in der Stadt: Der Chefredakteur verspricht, dass an diesem Abend noch einmal alle Themen auf den Tisch kommen, welche die Rostocker interessieren. Deshalb sind auch Sie, liebe Leserinnen und Leser gefragt. Was brennt Ihnen unter den Nägeln? Was sollte der künftige Oberbürgermeister anpacken? Schicken Sie uns gern Ihre Fragen – per E-Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de

Im ersten Wahlgang führte Madsen

Das große OZ-Duell stellt am Freitag nochmal die beiden Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters in den Fokus, bevor die Bürger der Stadt am 16. Juni erneut um ihre Stimmen gebeten werden. Die Stichwahl ist nötig geworden, weil keiner der insgesamt neun OB-Kandidaten im ersten Wahlgang am 26. Mai die notwendige absolute Mehrheit erreicht hatte. Madsen lag mit 34,6 Prozent vorn, Bockhahn folgte mit 18.9 Prozent.

Claudia Labude-Gericke