Der diesjährige OZ-Eisdielen-Wettbewerb in der Region Rostock um das beste Eis geht weiter: Elf Eisdielen sind an dem Rennen beteiligt. Grund zur Freude hat der bisher unangefochtene Sieger des vergangenen Jahres – die Rostocker Eiswerkstatt am Hopfenmarkt. Aktuell liegt sie mit 116 von insgesamt 340 Stimmen ganz vorne. Dicht dahinter ist auf dem zweiten Platz das Eiscafé am alten Hafen in Bützow mit 104 Stimmen.

Mit deutlichem Abstand folgt das Eiscafé Milano in Rostocks Innenstadt mit 36 und die Eisdiele in Warnemünde mit 29 Stimmen. Ein knappes Kopf-an-Kopf Rennen liefern sich die Rostocker Eisscholle in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt mit 19 und das Eiscafé Hahn in Güstrow mit 17 Stimmen. Auf dem siebten Platz liegt mit sieben Giovanni L. im Rostocker KTC-Center, gefolgt von Fröhlich Am Brink mit fünf Stimmen.

Papa Toms in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt befindet sich mit drei Stimmen auf dem vorletzten Platz. Den Letzten teilen sich mit jeweils zwei Leservotings die Schokoladerie in der Rostocker Innenstadt sowie die Zuckerhut Eis GmbH in Warnemünde.

Teilnehmen lohnt sich!

Doch noch ist nichts entschieden: Bis zum 26. August können Sie hier an der Umfrage teilnehmen. Dann steht der Sieger für die Region Rostock fest. Anschließend stellt sich dieser dem Landeswettbewerb mit den anderen Lokalsiegern.

Das Mitmachen am OZ-Eisdielen-Test lohnt sich! Unter den Leser und Leserinnen wird ein 50-Euro-Gutschein für Ihre Lieblingseisdiele verlost! Bei dem warmen Wetter heißt es also mitmachen, teilnehmen, abstimmen!

