Rostock

Heutzutage gibt es ja für alles eine passende App. Und wenn man so technikbegeistert ist wie ich, möchte man die natürlich auch gleich ausprobieren. Bevor man dies dann auch wirklich kann, wird es schon nervig: „Sie benötigen einen Account, um unser breites Angebot nutzen zu können.” Hm, na gut – von mir aus dann eben. Gebe ich dem unbekannten Unternehmen also bereitwillig meine Daten, welche dann vermutlich so sicher sind, wie das Passwort, welches ich mir gleich ausdenken muss. Inklusive Groß- und Kleinbuchstaben und mit Sonderzeichen natürlich. Gute Anforderungen für die Sicherheit, schlechte für mein Gedächtnis.

Zu meinem Glück gibt mir ein Freund den rettenden Tipp: Einfach einen Satz ausdenken, den man mit der App in Verbindung bringt. In meinem Fall dann vielleicht so einer: “Wenn ich jeden Tag einmal Joggen gehe, werde ich in zwei Jahren richtig fit sein. Davon nimmt man dann die Anfangsbuchstaben jedes Wortes zusammen und tada: WijT1Jgwii2Jrfs. Fertig ist mein sicheres Passwort und ich schone meine Nerven, wenn es wieder heißt: „Das Passwort ist nicht korrekt.”

Von Anna-Katharina Fischer