Die Rostocker Klinik-Nannys vom Projekt „Tommy nicht allein“ sind sprachlos: In nur einer Woche haben OZ-Leser bei der diesjährigen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unfassbare 16 400 Euro für die Arbeit der Ehrenamtler gespendet. „Damit hätten wir nie im Leben gerechnet. So viel Geld hatten wir noch nie und es hilft uns, weiterhin mit voller Kraft für kranke Kinder da sein zu können“, freut sich die studentische Projektleiterin Jana David.

Geplant ist unter anderem, auf jeder Kinderstation der beiden Rostocker Krankenhäuser einen Schrank mit Spiel-, Mal- und Bastelsachen anzuschaffen. Denn auch ohne Pandemie macht es der Infektionsschutz verständlicherweise unmöglich, diese Dinge von Kind zu Kind weiterzugeben. Großer Traum der rund 100 Nannys ist ein eigenes Spielzimmer für Kinder jeden Alters, das in schweren Stunden für Ablenkung sorgt.

Denn die Klinik-Nannys sind da, wenn Eltern es mal nicht gönnen. Sie spenden Trost, hören zu, lenken ab und ermöglichen den Erwachsenen, sich auch um Geschwisterkinder zu kümmern oder während der Betreuung des kranken Nachwuchses einfach mal durchzuatmen.

OZ-Weihnachtsgala der HMT wird am 8. Dezember übertragen

In der vergangenen Woche wurde das Rostocker Projekt, das derzeit noch bundesweit einmalig ist, mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet. Die Hansestädter arbeiten derzeit auch an einer kostenintensiven Handy-App, die nicht nur ihre eigene Arbeit und Absprachen erleichtert, sondern auch hilft, das Projekt an anderen Kliniken zu etablieren.

Für ihre Spenden bedanken wir uns deshalb heute bei: Hans-Peter und Sonja Kuchar, Inge und Jürgen Künzel, Renate Behncke, Holger und Christina Hendel, Ulrike Schönfeld, Rüdiger und Carmen Kliemann, Reinhard und Marie-Luise Luebker, Dr. Anett Weishaupt, Antje und Dirk Dömeland, Silvia und Harry Klohn, Dirk und Angela Wendorf, Herbert und Liane Baier, Familie Stephani, Torsten Werner, Anne-Katrin Schröder, Ronny Koos und Ina Holldorf, Frank Meding, Gisela Steinfurth, Paul und Renate Woronowicz, Dieter und Anngret Kasper, Sören Clasen, Jörg Heuer, Jana Lange, Martina Kolodzeike, Katja Schomaker, Familie Köntopp, Roswitha Runge, Hannelore Milz, Arno und Gudrun Schütt, Gerd und Cornelia Sobecki, Jörg Schönfeld, Günter Bratscheck, Harald und Christiane Mertin, Manuela Scholz, Klaus Schütt, Fred Jäde, Ilona Luther, Horst und Wilhelmina Müller, Bernd und Ingrid Rummel, Helga Göllnitz, Jutta Mahnke, Ines Wilk, Bernd Zitzke, Kirsten und Dr. Dirk Olbertz, Bernd Freidank, Knud und Heike Assmann sowie Knut und Karin Vopel.

Am Dienstag, 8. Dezember, findet die alljährliche OZ-Weihnachtsgala an der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) statt. In diesem Jahr allerdings pandemiebedingt nur als Livestream aus dem großen Katharinensaal. Beginn ist 19.30 Uhr. Normalerweise sind die Konzerte immer schnell ausverkauft und die Einnahmen fließen in die OZ-Spendenaktion. Die Verantwortlichen hoffen, dass dennoch viele Zuschauer einschalten und auch spenden, damit der Benefiz-Zweck der Veranstaltung erfüllt wird.

Von Claudia Labude-Gericke