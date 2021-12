Mit Marmelade oder Senf gefüllt, mit Streuseln oder Zuckerguss: Berliner gehören zum Jahreswechsel wie Wunderkerzen. In Rostock und Warnemünde bieten Bäcker am 31. Dezember das Hefegebäck ofenfrisch an. Wo es die Pfannkuchen sowie frische Brötchen an Neujahr gibt – ein Überblick mit Öffnungszeiten.