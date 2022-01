Rostock

Beim Beladen eines Tankers mit Biodiesel ist am Sonnabend im Rostocker Hafen Öl ins Hafenbecken gelangt. Wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte, stellten Mitarbeiter des unter dänischer Flagge fahrenden Motortankers „Atlantic“ am Liegeplatz P 5 eine Gewässerverunreinigung zwischen Schiff und der Pier fest. Da nicht erkennbar war, woher dieses Öl stammte, wurde die Beladung gestoppt. Eine Kontrolle der Lade- und technischen Pumpenbereiche und des Decks des Tankschiffes erbrachten nach Polizeiangaben keine Erkenntnisse darüber, wo das Ölausgelaufen sein könnte. Das Hafenbecken war auf einer Fläche von 50 mal 50 Metern mit Öl verschmutzt. Die Feuerwehr legte eine Ölsperre aus und saugte die Verunreinigung ab.

Als der Tanker am Abend weiterbeladen wurde, bildete sich erneut ein Ölfilm auf dem Wasser. Wieder musste die Feuerwehr anrücken. Durch die Umweltbehörde wurde dieses Mal eine Ölsperre von 300 Metern Länge angeordnet. Die Größe und das Ausmaß des Schadens waren aufgrund Dunkelheit nicht einschätzbar, wie die Wasserschutzpolizei informiert. Der Verlader bestellte schließlich einen unabhängigen Gutachter, der Wasser- und Ladungsproben sicherte. Die Beladung des Schiffes wurde unter ständiger Beobachtung fortgesetzt. Am Sonntagnachmittag konnte der Tanker ablegen. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

Von OZ