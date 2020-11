Rostock

Wenn Sten Dumaschefski (42) morgens in Hemd und Hose schlüpft, dann mit gutem Gewissen. Denn sein Kleidungsstil ist nicht von schnelllebigen Trends bestimmt. Bei Sten Dumaschefski ist Nachhaltigkeit in Mode.

Der Rostocker trägt Fair Fashion – Kleidung, die so hergestellt wurde, dass weder Mensch noch Tier und Umwelt dafür leiden mussten. Er sagt: Das Klischee von der kratzigen Öko-Klamotte mit faden Farben und formlosen Schnitten ist längst überholt. Den Beweis tritt Sten Dumaschefski in seinem eignen Laden an: im „Oikos“.

Die Boutique in der KTV bietet ausschließlich ökologisch produzierte Textilien in Bioqualität sowie vegane Schuhe an. Sten Dumaschefski hat den Shop im März 2019 eröffnet. „Ein Herzensanliegen“, sagt er. „Als Kaufmann hab ich mich immer schon gefragt, wie Läden T-Shirts für drei Euro pro Stück anbieten können.“

Je mehr er sich mit dem Thema befasste, desto mehr sei ihm bewusst geworden, dass andere einen hohen Preis für die Billigware zahlen müssen. „Dass irgendwo auf der Welt Kinder 12-Stunden-Schichten an der Nähmaschine schieben müssen – das wollte ich nicht länger unterstützen.“

Zweites Standbein zum „Talisman“

Die Adresse für Fair-Fashion-Fans: der Laden „Oikos“ im Barnstorfer Weg. Quelle: Antje Bernstein

Fairen Handel fördert Sten Dumaschefski schon seit 2007. Er ist Inhaber des „Talisman“ in der Eselflöterstraße. Der Alternativshop wird inzwischen von seiner Ex-Frau Karen Neubauer geführt, von der er sich 2018 freundschaftlich trennte und mit der er zwei Kinder im Teeniealter hat. Der Laden zählt zu Rostocks Top-Adressen für ein buntes Potpourri an Kunden: Hier kaufen Gothics Piercings ein, Hippies faire Kleidung und Yogis Räucherkerzen.

Der richtige Platz für Streetware, die den Massengeschmack trifft und Fair Fashion aus der Marktnische hilft, sei der „Talisman“ aber nicht, sagt Sten Dumaschefski. Den hat er im Barnstorfer Weg gefunden: Im „Oikos“ bietet er Ware für Frauen und Männer, die Wert auf Wertiges legen.

Faire Löhne für Produzenten

Fair produzierte Kleidung und vegane Schuhe hat der KTV-Laden „Oikos“ zu bieten. Quelle: Antje Bernstein

Mützen, Pullover, Jeans, BHs und faire Socken – im „Oikos“ können sich Kunden von Kopf bis Fuß nachhaltig einkleiden. Batik-Shirts und kratzige Strickjacken sucht man im Shop vergeblich. Dumaschefski will beweisen, dass „Öko“ durchaus modisch ist: Zeitlose Klassiker, urbane Streetware und Markenmode bestimmen das „Oikos“-Sortiment.

Das habe seinen Preis, sei aber längst nicht so teuer, wie viele vermuten, betont der Shopinhaber. Pullis gibt’s beispielsweise schon ab 50 Euro, Jeans kosten im Schnitt zwischen 100 und 120 Euro.

Dafür bekämen Käufer Qualität, die im Gegensatz zu Billigmode mehr als nur drei Waschgänge überlebt, sagt Dumaschefski und räumt gleich mal mit einem Missverständnis auf: „Fair Fashion heißt nicht, dass die, die sie produzieren, plötzlich mit ’nem goldenen Löffel ihr Frühstück essen.“ Es gehe um Grundlegendes, das in Deutschland selbstverständlich ist: menschenwürdige Arbeitsbedingungen, faire Gehälter, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlter Urlaub.

Shop-Chef kritisiert Überflussdenken

Fair produzierte Kleidung und vegane Schuhe hat der KTV-Laden „Oikos“ zu bieten. Quelle: Antje Bernstein

Klasse statt Masse – ein Motto, das Sten Dumaschefski auch als Kunde beherzigt. Neue Kleidungsstücke kaufe er nur, wenn Altes verschlissen sei oder nicht mehr passe. Leider habe sich das noch nicht in der Breite der Gesellschaft durchgesetzt. Dass bekannte High-Street-Ketten gefühlt alle vier Wochen ihre Kollektionen austauschen, sieht er genauso kritisch wie das „konditionierte Überflussdenken“ vieler Verbraucher.

Letzteres erlebt er auch in seinem eigenen Laden. „Manchmal kommen Kunden rein und sind erstaunt: Wie, hier gibt’s nur drei verschiedene Paar Handschuhe?“ Zugleich erlebt er, dass immer mehr Kunden zu Öko-Mode greifen.

Den Trend wollen sich auch namhafte Ketten zunutze machen. Das verhelfe dem Thema Nachhaltigkeit zwar zu mehr Aufmerksamkeit, sagt Sten Dumaschefski, den Fair-Fashion-Versprechen der Großfilialisten aber traut er nicht und prangert deren Greenwashing an. „Da wird dann ein Bio-Shirt medial ausgeschlachtet. Aber was ist mit dem Rest vom Sortiment? Wie viel Chemie kam bei der Produktion zum Einsatz? Und wer hat die Baumwolle gepflückt?“ Damit er solche Frage beantworten kann, kommen ihm nur Textilien in den Laden, deren Herstellungsweg er bis zum Ausgangspunkt zurückverfolgen kann.

Nachfrage wächst Der Absatz von Fairtrade-Textilien in Deutschland wächst: Dem Verein TransFair zufolge wurden im Jahr 2018 knapp 14 Millionen Textilien aus Fairtrade-Baumwolle verkauft – gut vier Mal so viel wie im Jahr 2013.

Corona als Gamechanger in der Textilindustrie?

Nicht nur bei Klamotten, in allen Lebensbereichen setzt Dumaschefski auf Nachhaltigkeit. „Ich führe einen frugalen Lebensstil.“ Technik kaufe er gebraucht, Lebensmittel im Unverpacktladen oder im Biomarkt. Dinge, die er nicht mehr brauche, fänden über Onlinebörsen einen neuen Besitzer.

Kaufrausch und Konsum sei dagegen nicht sein Ding. „Die Frage ist doch: Was brauchen wir wirklich zum Leben und Glücklichsein?“ Gerade durch Corona sei vielen aufgefallen, dass dafür gar nicht so viel nötig sei. Zudem sei in den vergangenen Wochen das Bewusstsein dafür gestiegen, „wie abhängig wir von Produzenten sind, die Tausende Kilometer entfernt sind.“

Dass die Pandemie zum Gamechanger in der Textilindustrie wird, glaubt Sten Dumaschefski zwar nicht. Aber sie nährt die Hoffnung, dass Fair Fashion und Nachhaltigkeit keine Modeerscheinung, sondern von Dauer ist.

Weitere Infos: „Oikos“, Barnstorfer Weg 17, geöffnet Mo, Mi, Sa 11-16 Uhr und Di, Do, Fr 11-18 Uhr; www.oikos-shop.de

Von Antje Bernstein