Rostock

Marathon für Schlagerfans: Bei der Premiere von „ Rostock Olé“ erklang am Samstag im Iga-Park Hit an Hit. Genau so eine gute Kondition wie die Besucher, brauchten aber auch die Stars: Almklausi (“Mama Lauda“) war am Morgen erst in Mallorca in den Flieger gestiegen, Willi Herren in Düsseldorf abgehoben und Lorenz Büffel um kurz vor vier Uhr mit dem Auto losgefahren. Alles, um pünktlich gegen Mittag im Iga-Park zu sein.

Dort warteten tausende Besucher auf ihre Idole. „Schalalalala – wir feiern heute in Rostock“, gab das Duo „Klaus und Klaus“ gleich zu Beginn der Party das Motto vor.

Zur Galerie Tausende feiern zu Mia Julia und Jürgen Drews – bis das Gewitter die Party „Rostock Olé“ beendet.

Das ließen sich auch Susi Streithoff und Jeanette Dohme nicht zweimal sagen. Die beiden Rostockerinnen waren gerade auf Mallorca. „Wir reisen den Partylöwen am liebsten hinterher“, sagte Susi.

Als Trio im Iga-Park dabei waren Alina Nürnberg, Leonie Hettwich und Lea Senkbeil. „Wir sind die besten Freundinnen und lieben dieses Konzert über alles. Es macht mega Spaß hier, ist tolles Wetter und wir freuen uns über jeden Song“, sagten sie unisono.

Veranstalter zufrieden – Neuauflage 2020 möglich

Begeisterung herrschte aber nicht nur in den Zuschauerreihen: „War das heiß, aber schön“, sagte Lorenz Büffel (“Johnny Däpp“) nach seinem Auftritt, bevor er sich wieder ins Auto setzte. Schließlich stand ein Großteil der Künstler am Samstag noch bei einer zweiten Olé-Party auf der Bühne, die parallel in Bremen stattfand. Als es dort bereits in Strömen goss, konnten die Rostocker noch im Sonnenschein feiern.

Dann machte das Wetter den Schlagerfans an der Warnow aber einen Strich durch die Rechnung: Gerade als Sängerin Michelle auf die Bühne wollte, wurde die Veranstaltung abgebrochen. „Der Regen war nicht das Problem, sondern der Sturm und das Gewitter“, erklärte Pia Alex vom Tourveranstalter. Mit der Location in Rostock, den mehreren tausend Besuchern und der Stimmung sei man zufrieden gewesen. Eine Wiederholung im nächsten Jahr sei deshalb nicht ausgeschlossen und würde in den kommenden Wochen besprochen.

Laut Pia Alex sei die Räumung des Geländes unproblematisch verlaufen. Einen Einsatz der Sanitäter gab es bei dem Konzert nur deshalb, weil ein kleines Mädchen auf ein Gerüst geklettert und von dort runtergefallen sei. „Das ist unter Aufsicht der Eltern passiert und das Mädchen hat sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen“, so Alex.

Fünf Auftritte fallen dem Unwetter zum Opfer

Während hinter der Bühne Eloy de Jong mit Michelle kurz durch den Sommerregen tanzte, machten sich die Besucher auf den Heimweg – und sangen dabei teilweise noch die Mallorca-Hits, die sie zuvor gehört hatten.

Neben dem von Michelle fielen bei „ Rostock Olé“ auch die Auftritte von Olaf Henning, Honk und den Atzen im wahrsten Sinne ins Wasser. Pietro Lombardi, der ebenfalls noch in Rostock dran gewesen wäre, hatte zuvor bereits via Instagram gemeldet, dass er nach dem Auftritt in Bremen aus „familiären Gründen“ nicht mehr in den Iga-Park kommt.

Claudia Labude-Gericke