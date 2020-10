Rostock

Aufgrund einer umfassenden Software-Umstellung können in der Zeit vom 12. bis 30. Oktober können die Ortsämter in Rostock nur eingeschränkt geöffnet werden, darüber informiert das Stadtamt. Dies betrifft insbesondere die Ortsämter Ost in Toitenwinkel und Nordwest 1 in Groß Klein, die während dieser Zeit leider komplett geschlossen bleiben müssen.

Die Ortsämter Mitte am Neuen Markt, West in Reutershagen und Nordwest 2 in Lütten Klein bieten vom 12. bis 28. Oktober weiterhin Sprechzeiten an. Hierfür ist aber zwingend eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Online-Terminbuchungen sind möglich unter der Internetadresse www.rostock.de/stadtamt oder unter dem Direktlink www.rostock.de/onlinetermin.

An diesen Tagen gibt es keine Sprechzeiten

Am 29. und 30. Oktober 2020 können an allen fünf Ortsämter-Standorten leider keine Sprechzeiten angeboten werden.

Ab 2. November 2020 werden dann wieder in allen Ortsämtern Sprechzeiten durchgeführt. Für entstehende Unannehmlichkeiten bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.

