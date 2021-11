Rostock

Die Frist ist rum. Wer seinen Antrag bis Mitte November nicht eingereicht hat, der bekommt auch kein Geld für sein gemeinnütziges Projekt im Stadtteil. Und dieses Mal drückt Rostocks Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) auch kein Auge zu. Eine coronabedingte Verlängerung wie im Jahr 2020 gibt es nicht. Das heißt für einige Ortsbeiräte der Hansestadt, dass ihnen bares Geld verloren geht, das das Rathaus schlicht einbehält.

Gut 10 000 Euro sind das beispielsweise in Stadtmitte. So haben die Stadtteilvertreter einige Projekte und Vereine unterstützt, unter anderem einen neuen Tanzboden für die Swing Connection Rostock springen lassen, Geld für den Altstadtverein, die Fête de la Musique und das Centrum für sexuelle Gesundheit beigesteuert. Dennoch konnten sie ihr Ortsbeiratsbudget nicht ausschöpfen.

Ortsbeiräte bekommen seit 2019 ein eigenes Budget von der Stadt

Das liege einerseits daran, dass sie mit jährlich 13 000 Euro über den höchsten Etat unter den 19 Stadtteilgremien in Rostock verfügen, so Eike Bone-Winkel (Grüne), der in Stadtmitte zuständig für das Budget ist. Mit dem Übertrag aus dem Vorjahr hatte sein Gremium 2021 sogar mehr als 20 000 Euro, die es auszugeben galt. Andererseits wisse ein Teil der potenziellen Nutznießer auch nach fast drei Jahren noch immer nicht, dass es das Budget überhaupt gibt.

Seit 2019 erhalten die Ortsbeiräte gemäß eines Beschlusses der Bürgerschaft ein eigenes Budget vom städtischen Konto, das sich an der Anzahl der Einwohner ihres Stadtteils misst und das sie in ihrem Zuständigkeitsgebiet ausgeben dürfen – sofern sich denn jemand aktiv um Unterstützung bemüht. Das, so Bone-Winkel, sei ein weiteres Problem, jedenfalls in Stadtmitte. „Wir gehen schon aktiv auf Vereine zu und erklären ihnen, was sie tun können, um etwas davon abzubekommen.“ Doch die Rückmeldung bleibe oft aus.

Was ist das Ortsbeiratsbudget? Seit 2019 verfügen die 19 Ortsbeiräte in Rostock jedes Jahr über ein eigenes Budget, das sie in ihrem Zuständigkeitsgebiet ausgeben dürfen – für Vereine oder Projekte, die dem Allgemeinwohl dienen. Das können Stadtteilfeste sein, Veranstaltungen von Vereinen oder die Anschaffung notwendiger Geräte und Materialien. Auch Patenschaften können damit gepflegt werden. Das Budget errechnet sich aus einem Grundstock von 3000 Euro pro Gremium, hinzu kommen 50 Cent pro Einwohner im Stadtteil. Den größten Batzen erhält Stadtmitte mit rund 13 000 Euro, am wenigsten bekommen die Heideorte. Weil dort nur wenige Menschen wohnen, darf der Ortsbeirat Markgrafenheide nur knapp 4000 Euro ausgeben. Insgesamt sind 163 000 Euro jährlich als sogenannte freiwillige Leistung im städtischen Haushalt eingeplant. Wird das Budget bis zum Jahresende nicht ausgeschöpft, bleibt das übrige Geld auf dem Konto der Stadt.

Ganz anders sieht es dieses Jahr dagegen in Toitenwinkel aus. Dort konnte der Ortsbeirat seine veranschlagten 10 000 Euro ausgeben plus etwa die Hälfte, die aus dem Vorjahr liegen geblieben war. Das Geld ging laut der Vorsitzenden Anke Knitter (SPD) unter anderem an die Jugend- und Begegnungsstätte Fischkutter und an die Katzenschutzgruppe Rostock-Ost. Außerdem wurde ein Großteil des Budgets verwendet, um aus einem Trampelpfad im Schwarzen Weg einen echten Gehweg zu machen und einige Bäume zu pflanzen – „eine sehr sinnvolle Maßnahme, von der viele Einwohner des Stadtteils profitieren“, so Knitter.

Von Anfang an habe der Ortsbeirat immer wieder publik gemacht, dass es ein solches Budget für gemeinnützige Zwecke gebe, sogar Handzettel drucken lassen und diese in Einrichtungen, wie dem Stadtteil- und Begegnungszentrum, ausgelegt. Auch die Mitarbeiter hätten Vereinen und anderen Gruppen immer wieder erklärt, wie sie profitieren können.

Fast die Hälfte des Etats wandert zurück auf Konto der Stadt

Insgesamt 163 000 Euro plant das Rathaus jährlich für alle 19 Ortsbeiratsbudgets ein. Inklusive coronabedingtem Übertrag aus 2020 waren es in diesem Jahr sogar mehr als 250 000 Euro, die die Stadtteile hätten ausgeben können. Allerdings bleiben unterm Strich fast 120 000 Euro ungenutzt auf dem städtischen Konto.

Damit das Ende 2022 nicht wieder passiert, soll das Prozedere nun analysiert und verbessert werden. Eine entsprechende Untersuchung hat die Rostocker Bürgerschaft kürzlich beschlossen. In seinem Ortsbeirat Südstadt wurde es zwar geschafft, das Budget fast vollständig auszuschöpfen – unter anderem für den Druck der Stadtteilzeitung Südstern – so Mitantragsteller Stefan Posselt (SPD). Doch es sei „ärgerlich, dass so viel liegen geblieben ist“.

Die Stadt hätte schon Mitte des Jahres bekanntgeben können, dass noch so viel Geld übrig ist. „So eine Art Frühjahrwarnsystem wäre ratsam. Wir können da auch nicht immer alles im Blick haben, schließlich sind wir alle Ehrenamtler“, so Posselt. Künftig könnte der formale Ablauf erleichtert werden – hieße also, weniger Papierkram für die Antragsteller. Außerdem sollen die bisher unterstützten Projekte sowie deren Umsetzung eingeschätzt werden.

Das Restbudget erneut ins kommende Jahr zu übertragen, wie die Fraktionen von SPD, Linke und Grünen der Bürgerschaft es gefordert hatten, war dieses Mal nicht möglich, weil 2022 voraussichtlich ein dickes Minus auf dem städtischen Konto stehen wird. Finanzexperten aus dem Rathaus rechnen aktuell mit einem Defizit von 45 Millionen Euro.

Deshalb muss bei den sogenannten freiwilligen Ausgaben gespart werden, darunter fallen die Budgets für Ortsbeiräte. Immerhin: „Bei bereits in Auftrag gegebenen Projekten kann eine Prüfung erfolgen, ob die Rechnung auch erst im Folgejahr bezahlt werden kann. Pauschal ist das aber leider rechtlich nicht möglich“, so Rostocks Finanzsenator von Wrycz Rekowski.

