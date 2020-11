Rostock

Wird die meist befahrene Straße des Landes noch in diesem Jahr für Lastwagen gesperrt – und in Zukunft dann auch für Autos? Statt Millionen in einen Neubau für die marode Rostocker Vorpommernbrücke zu investieren, gibt es im Rathaus erste Pläne, den Verkehr komplett aus dem Stadthafen zu verbannen.

Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) regt nun an, prüfen zu lassen, ob es für Rostock günstiger sein könnte, eine Umgehungsstraße zu bauen – im Süden der Innenstadt, mit Brücke an anderer Stelle.

Zu viel Verkehr am Stadthafen

Hintergrund: Erst vor gut einer Woche enthüllte die OZ, dass die Vorpommernbrücke – die wichtigste Warnow-Querung in Rostock – baufällig ist. Die Fahrbahn hängt durch, mittlerweile fast 20 Zentimeter. Experten geben der Brücke maximal noch sechs Jahre. Eher weniger. Ein kompletter Neubau würde, so heißt es, um die 30 Millionen Euro kosten.

„Wir reden seit Jahren darüber, dass wir ein Verkehrsproblem am Stadthafen haben. Vielleicht ist jetzt die Zeit, neue Lösungen zu überdenken“, sagt auch SPD-Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell. 50 000 Fahrzeuge sind an Spitzentagen auf der vierspurigen Straße unterwegs. Die Landesstraße trennt die Innenstadt von der Wasserfront.

Eigentlich sollte sie zur Bundesgartenschau 2025 zumindest auf einem Teilstücke in einem Tunnel verschwinden, unter dem sogenannten Plateau. 200 Meter breit sollte das Bauwerk werden – und 100 Millionen Euro kosten. Doch selbst eine abgespeckte Variante musste Rostock streichen.

Die Vorpommernbrücke in Rostock ist die wichtigste Brücke über die Warnow. Quelle: Andreas Meyer

Kommt die Südtangente?

Das Desaster um die Vorpommernbrücke könnte nun alte Planungen neu beleben: Bereits Mitte der 1990er-Jahre gab es die Idee, die L 22 zu verlegen – auf eine neue Tangente zwischen dem „Weißen Kreuz“ auf der Ostseite der Warnow und dem Südring. „Ein aufwändiges Projekt“, sagt Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski. „Wir müssen die Warnow queren und auch eine Bahnlinie.“

Aber: Wenn Rostock wirklich den Verkehr aus dem Stadtzentrum verbannen will, könnte die Tangente die Lösung sein. „Wir müssen die Vorpommernbrücke ersetzen, neue Brücken über die L 22 bauen. Viel teurer könnte eine Umgehung vielleicht gar nicht sein, wenn es gelänge, Fördermittel für die Tangente zu gewinnen.“ Am Stadthafen könnte die vierspurige Straße dann auf zwei Spuren „zurückgebaut“ werden – plus Fahrspuren für Radler. Teure Plateaus wären überflüssig, wenn nur noch Anwohner und Anlieger am Stadthafen unterwegs sind.

Die L 22 soll für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Stattdessen könnte die Idee der Südtangente neu belebt werden. Quelle: Benjamin Barz

Sperrung für Lastwagen noch 2020?

Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) plant indes, die Vorpommernbrücke möglicherweise schon in wenigen Wochen für Lastwagen zu sperren: „Wir wollen verhindern, dass sich die Brücke noch weiter durchbiegt und Zeit gewinnen.“ Nach einem Krisengespräch mit Polizei und Land führt er nun Gespräche mit dem Warnowtunnel. „Wir wollen alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, vielleicht auch erst ab 7,5 Tonnen, durch den Tunnel umleiten. Möglichst mautfrei.“

Die Betreibergesellschaft des gebührenpflichtigen Tunnels soll der Stadt nun ein Angebot machen. „Anfang Dezember werden wir den Verkehr nochmals zählen und auch eruieren, welche Firmen besonders häufig die Vorpommernbrücke mit ihren Lastwagen nutzen“, so Matthäus. Und: Rostock will mit dem Bund verhandeln. Berlin soll den privaten Betreibern den Tunnel abkaufen, die Maut abschaffen. Das hatte auch die CDU bereits gefordert.

Auch Matthäus will die Brückekrise nutzen, um den Verkehr im Stadtzentrum komplett neu zu überdenken: „Eine neue Vorpommernbrücke muss nicht wieder vier Spuren haben – wenn wir den Verkehr auf andere Wege lenken können.“ Ja, auch eine neue Südtangente könnte eine Idee sein.

Von Andreas Meyer