Bandendiebstahl, Computerbetrug und Untreue: Für diese Straftaten muss sich ein verlobtes Paar seit Donnerstag vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Der 35-jährige Martin R. und die 34-jährige Aline H. sollen in Einkaufszentren Handtaschen entwendet, Bargeld abgehoben, einer kranken Rentnerin 10 000 Euro gestohlen und sich so ihren Lebensunterhalt „verdient“ haben. Eingespannt hatten sie für ihre kriminellen Machenschaften auch die 16-jährige Tochter von Aline H.

In Güstrow und Rostock sollen die Angeklagten zwischen Juli 2019 und März 2020 regelmäßig solche Vermögensdelikte begangen haben. Damit finanzierte das Paar unter anderem Urlaube und ein Auto. R. soll in den neun Monaten 34, seine Lebenspartnerin 37 Straftaten begangen haben. Unter anderem stahlen sie die Handtaschen von Kunden im Rostocker Ikea- und Güstrower Netto-Markt.

Festnahme in Niedersachsen

Ein weiterer Vorwurf wiegt besonders schwer: Das Paar soll sich das Vertrauen einer 84-jährigen und kranken Seniorin aus Güstrow erschlichen haben. R. und H. gaukelten der alten Dame vor, sie „in der Lebensführung unterstützen“ zu wollen. In der entwendeten Handtasche der Rentnerin fanden sich der Schlüsselbund und die PIN zur EC-Karte. So konnten die Angeklagten Bargeld abheben und eigene Einkäufe bezahlen.

Zum Abheben des Bargeldes nutzten sie zahlreiche Geldautomaten, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern sondern auch in Niedersachsen. Dort wurden sie schließlich auch festgenommen.

Gesonderter Prozess für Tochter

Beide seien keiner regelmäßigen Arbeit nachgegangen, hieß es bei Gericht. Bei allen kriminellen Machenschaften soll die Tochter der Angeklagten eingespannt worden sein. Ihr wird ein gesonderter Prozess gemacht.

Zu Prozessbeginn machten die Angeklagten keine Aussagen, kündigten eine Einlassung über die Verteidigung für die nächsten Verhandlungstage an. Da bei R. Fluchtgefahr besteht, befindet er sich in Untersuchungshaft. Der Prozess geht am Mittwoch weiter.

