Rostock

Bei dem Bildungs-und Sportausschuss im Rostocker Rathaus am Mittwoch, 21. Oktober, ging es unter anderem um den Stand zur Fiete-Reder-Halle in Marienehe. Der Parkettboden der Halle ist in einem schlechten Zustand. Er solle im kommenden Jahr saniert werden. Dieses Vorhaben wird voraussichtlich in den Sommerferien 2022 umgesetzt.

Bis dahin werde es laufende Reparaturarbeiten geben, um den Spielbetrieb sicherzustellen. Eine organisatorische Maßnahme dafür sei die Umverlegung der Nutzung innerhalb der Halle zwischen dem Rostocker HC und dem HC Empor. Generell soll der Boden bis zur Sanierung möglichst geschont werden, damit er bis zum nächsten Jahr noch genutzt werden kann, wie Lars Brandes, Abteilungsleiter des Amtes für Sport erklärt.

Standort der Eis-und Schwimmhalle weiterhin unklar

Die Beschlussvorlage zur geplanten kombinierten Eis- und Schwimmhalle im Nordosten Rostocks ist dagegen am Mittwoch vertagt worden. Am 3. November soll es bei der Bürgerschaftssitzung erneut um das Thema gehen. Der Standort für die neue Halle bleibt damit weiterhin unklar. Laut Brandes sollen zusammen mit dem Kommunalen Eigenbetrieb und einem Planer Varianten vorbereitet werden, sodass Optionen vorgelegt werden können, die eine Entscheidung erlauben. Er gehe davon aus, dass das im Mai 2022 möglich sein wird. Baubeginn der kombinierten Eis- und Schwimmhalle ist für 2026/2027 geplant.

Auch das Thema Ospa-Arena kam am Mittwoch zur Sprache. Am 1. November hat das Sportamt ein Treffen in der Halle im Hansaviertel geplant. Diese könnte 2023 ihre Nutzung als Sporthalle verlieren, denn der Besitzer der Halle plant einen Umbau – oder den Verkauf des Objektes. Alle Beteiligten sollen dafür an einen Tisch kommen, wie der Sportamtsleiter sagt. Dazu könnte künftig auch das Land gehören.

Von gh