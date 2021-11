Rostock: Parkplatzsuche eines 70-Jährigen endet am Oberleitungsmast

Rostock-Südstadt

Auf der Suche nach einem Parkplatz hatte ein Senior bei Dunkelheit und Starkregen am Donnerstagabend einen derartigen Blackout am Steuer, dass er mit seinem Wagen über Straßenbahngleise irrte und letztendlich gegen einen Leitungsmast fuhr. Der 70-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Zu dem ungewöhnlichen Unfall kam es nach Polizeiangaben in der Rostocker Südstadt gegen 19.30 Uhr. Der ortsunkundige Rentner am Steuer seines in Schleswig-Holstein zugelassenen Opel Astra war zu Besuch seiner Familienmitglieder in Rostock und suchte nun im Bereich der Ernst-Haeckel-Straße einen Parkplatz. Dabei verlor der 70-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und lenkte es auf die Straßenbahngleise. Zum Unfallzeitpunkt herrschten mit Regen und Dunkelheit schlechte Fahrbedingungen. Auf den Gleisen fuhr der Mann weiter und prallte schließlich mit der Front gegen einen Oberleitungsmast.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auto musste abgeschleppt werden

Ein Löschzug der Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt, dazu die Polizei kamen kurz darauf zum Einsatz. Der Senior erlitt leichtere Verletzungen (Platzwunde und Handstauchung), er kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Opel war derart am Mast verkeilt, dass mehrere Feuerwehrleute es nicht schafften, das Auto zu befreien. So musste ein Abschlepper angefordert werden, der den beschädigten Wagen aus der misslichen Lage zog.

Ungewöhnlicher Unfall in Rostock: Die Parkplatzsuche eines Rentners (70) endet an Oberleitungsmast der Straßenbahn. Quelle: Stefan Tretropp

Am Auto entstand hoher, am Mast geringerer Schaden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang übernommen.

Von Stefan Tretropp/RND