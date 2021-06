Rostock

Glutrot geht die Sonne über der Warnow unter, im Stadthafen steigt die Stimmung: Allabendlich verwandeln sich Haedgehalbinsel und der Bereich vis-à-vis des Museumshafens in Rostocks größte Party-Meile. Auch an diesem Wochenende.

Das Publikum ist jung, die Masse kaum älter als 20. Die meisten wollen nur Spaß haben, mit Freunden eine schöne Zeit erleben. Aber mit fortschreitender Stunde und steigendem Alkoholpegel nimmt die Zahl derer zu, die ohne Rücksicht auf Verluste Party machen. Es ist früh, 21 Uhr. Gut 2000 Leute sind da. Oft sind es doppelt so viele. Doch die Nacht ist noch jung, der Stadthafen füllt sich.

„Ohne Ohropax geht es nicht“

An der Warnow geht die Party erst los. In der nahen Neuen Werderstraße ist längst Katerstimmung: Hier wohnt Ole Paschen mit seiner Familie. Ihre Gefühlslage: ein Mix aus Wut, Sorge und Verzweiflung. Am Kai dröhnt Musik aller Genres aus den Boxen. Bis weit nach Mitternacht wummern die Bässe und bringen Paschen um den Schlaf. Er und seine schwerkranke Frau kommen kaum zur Ruhe. „Ohne Ohropax geht’s nicht“, sagt der Rostocker.

Christin Böhme lebt im selben Haus und sorgt sich um ihre zwei Kinder. „Sie wachen oft nachts schreiend auf.“ Tagsüber müssen die Lütten beim Toben auf dem nahen Spielplatz aufpassen, um nicht in Kothaufen zu greifen. „Das ist eine riesige Toilette.“

Das Remmidemmi, das sie so nur von der Hanse Sail kennen, spiele sich nun über Monate hinweg jeden Abend vor ihren Fenstern ab, so die Anwohner. Die Nerven liegen blank. Je später die Stunde, desto mehr Hemmungen fallen. „Ab 21 Uhr schlägt es in ein Besäufnis um. Dann schütten uns Jugendliche Drinks durch angekippte Fenster. Sie konsumieren Drogen auf offener Straße und versuchen gewaltsam, in unser Haus zu kommen“, schildert Ole Paschen. Das Gehöft sei durchtränkt von Urin, Kot und Erbrochenem. „Der Gestank ist bestialisch.“

Verfolgungsjagd und Verzweiflung

Von der Stadt und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen fühle er sich im Stich gelassen. „Sie ignorieren unsere Hilferufe.“ Mehr als 40 Briefe, Mails, Social-Media-Posts – erfolglos, beklagt der Rostocker. „Wir fühlen uns ohnmächtig.“ Wie könnte das Problem gelöst werden? „Mit einem Alkoholverbot oder einer Sperrstunde“, sagt Paschen. „Wir wollen den Leuten nicht das Feiern verbieten. Aber so geht’s nicht weiter.“

Die Polizei sei machtlos, ihr fehle die rechtliche Handhabe, sagt er. Das hat sich rumgesprochen. „Die Leute kommen aus Hamburg zum Feiern her, weil sie wissen, dass das hier eine rechtsfreie Zone ist“, so Paschen. Die Hausgemeinschaft versucht, sich selbst zu schützen: Das Haus ist mit Bauzäunen umstellt, inklusive Stacheldraht. Zu später Stunde wagen sich die Bewohner nur mit Pfefferspray vor die Tür. „Wir müssen uns gegen die Randalierer wehren.“

Den Satz hat Paschen kaum ausgesprochen, da torkelt ein Teenie vorbei und stürzt gegen sein Auto. Als ob es die Schuld des Kleinwagens gewesen wär, verpasst ihm Torkler Nummer zwei einen Tritt. Ole Paschen und Nachbar Martin Lindner stellen die beiden. Es wird hitzig. Die Randalierer verduften. Paschen ruft die Polizei. Die rauscht fünf Minuten später mit dem Kleinbus um die Ecke und nimmt die Verfolgung auf.

Volltrunken auf die Straße, Vollrausch am Restaurant

Andere haben’s nicht eilig: Etliche Kids schlendern über die viel befahrene Straße Warnowufer, um sich in die Büsche zu schlagen oder Nachschub an der Tanke zu besorgen. Reifen quietschen. Ein Auto legt eine Vollbremsung hin. „Das hier noch keiner totgefahren wurde, grenzt an ein Wunder“, sagt Christin Böhme.

Eine Schnapsleiche erbricht sich, während zwei Schritte weiter Gäste gemütlich beim Abendessen auf einer Restaurant-Terrasse sitzen. Zwei Polizisten schleppen den fast Bewusstlosen vom Platz. Er kommt ins Krankenhaus mit vier Promille Atemalkohol. Der Junge ist 15 Jahre alt. Urlauber, Familien, ältere Paare spazieren durch die Menge. Ihre Reaktionen reichen von amüsierter Neugier über Ekel bis „Hilfe, wo sind wir hier bloß hingeraten?“-Blicken. „Ist hier Love Parade?“, wollen zwei wissen. Liebe gibt’s von der Gruppe in Schwarz nicht: Ein Dutzend junger Männer hat Spaß daran, einander und Wildfremde mit Nazi-Parolen zu bepöbeln.

Vorbildliche Cliquen und pöbelnde Gruppen

Spricht man mit friedlich Feiernden, erzählen sie von Gewalt- und Drogenexzessen, von sexuellen Übergriffen und illegalen Autorennen, die sich hier täglich abspielen sollen. Ja, ihre Mutter habe sich anfangs Sorgen um sie gemacht, sagt Josefine. Die 15-Jährige ist mit ihrer Clique – 16 Leute – hier und fühlt sich sicher. „Wir passen aufeinander auf.“

Um bestimmte Gruppen macht sie dennoch lieber einen Bogen, mit mulmigem Gefühl. Den Grund dafür, dass die Situation oft eskaliert, sieht Michelle (18) auch bei den Ordnungshütern. „Die Polizei hat die Leute lange einfach machen lassen.“ Sie aber halte sich an die Regeln. „Wir wollen keinen Stress, sondern nur unseren Spaß. Uns wurde durch die Corona-Pandemie das Feiern eineinhalb Jahre lang weggenommen.“

Die Jugend hat offenbar großen Nachholbedarf. Manche feiern, als ob’s kein Morgen gäbe. Und keine Gesetze. Zuletzt hatten sich Straftaten wie Körperverletzung gehäuft. Die Polizei läuft nun öfter als bisher Streife. Auch an diesem Abend sind Beamte unterwegs, kontrollieren Ausweise und versuchen Lärm und Menschenmassen in Zaum zu halten. Viele, die sie ermahnen, zeigen sich einsichtig. An anderen Tagen sei die Polizei nur Zuschauer, sagt ein Jugendlicher. „Die stehen dann nur rum und machen nix.“

Böses Erwachen am Morgen danach

Gegen Mitternacht geht der Anstand flöten: Die Musik wird lauter, Feiernde erleichtern sich vor aller Augen. Dabei wurden gerade mehrere Dixi-Klos neu aufgestellt, eine Pinkelrinne am Toilettenhaus angebracht, zusätzliche Müll -und Glascontainer stehen bereit. Letztere sind schon jetzt von Flaschen umzingelt, ob aus Bequemlichkeit oder Ignoranz ihrer Besitzer.

Weil das viele Rostocker ärgert, krempeln sie freiwillig die Ärmel hoch und räumen hinter den Umweltsündern her. Zu ihnen gehören Philipp Gustke (25), Johannes Hofmann (19) und Alexander Liebsch (34) von der Jungen Union. Sie feiern gern am Stadthafen, doch „wir nehmen unser Zeug hinterher wieder mit.“ Die drei fordern die Stadt zum Handeln auf. „Das Müllproblem muss von der Verwaltung angegangen werden. Sie darf nicht an Hygiene sparen. Das hier soll ein schöner Ort für alle sein.“ Mehr mobile Abfallbehälter, mehr Personal für die Stadtentsorgung müssen her, sagen sie.

Täglich gegen Müllberge im Einsatz Aktuell ist täglich ein Mitarbeiter der Stadtentsorgung Rostock von 6-14.45 Uhr im Stadthafen im Einsatz und mit dem Einsammeln von liegen gebliebenen Abfällen beschäftigt. Die Abfallbehälter werden zweimal pro Woche immer vor und nach dem Wochenende geleert. Der Stadthafen gehört dabei zu einer festen Entsorgungstour. Aktuell wird über den Einsatz weiterer Mitarbeiter im Stadthafen beraten.

Der Morgen danach: Um fünf Uhr Früh ist die Feiermeile still und nahezu menschenleer, dafür übersät von Schnapsflaschen, Plastikbechern, Scherben und Kronkorken. Der Wind weht Chipstüten vor sich her, Möwen picken nach Bratwurstresten. Die ersten Jogger laufen Slalom um den Müll. In gut einer Stunde wird ein Einzelkämpfer kommen und den Abfall beseitigen: Ein Mitarbeiter der Stadtentsorgung macht am Kai Klarschiff. Eine Sisyphusarbeit. Denn sobald die Sonne untergeht, geht’s von vorne los. Eine weitere Partynacht bricht an im Stadthafen Rostock.

