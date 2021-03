Rostock

Mit Instant-Messengern wie WhatsApp stehen wir selbst im Corona-Lockdown nonstop mit Freunden, Familie und Kollegen in Kontakt. Mit dem Smartphone chatten – das müsste doch auch dort möglich sein, wo schnelle, unkomplizierte Absprachen lebenswichtig sind und jede Minute zählt: im Krankenhaus. Genau das will ein Rostocker Jungunternehmen ermöglichen.

Das Start-up Medventi hat sich zu Beginn dieses Jahres gegründet und „Helpchat“ entwickelt. Mit dieser intuitiven App wollen die Gründer Fabian Nokodian, Robert Kracht und Nima Zahraei den Alltag in Kliniken nachhaltig verbessern und zugleich eine Marktlücke schließen. Bislang laufe die Kommunikation zwischen Patienten und Pflegepersonal ausschließlich analog ab, erklärt Nokodian. „Digitale Lösungen, die wir alle im Alltag ganz selbstverständlich anwenden, werden im Krankenhaus nicht genutzt.“

Laufwege werden mit „Helpchat“ halbiert

Ein Beispiel: Betätigt ein Patient oder eine Patientin die Notruf-Klingel, kennt die diensthabende Pflegekraft den Grund dafür nicht. Sie muss erst ins Krankenzimmer laufen, um zu erfahren, ob der oder die Betroffene Schmerzen oder einfach nur ein Wasserglas verschüttet hat. Und selbst, wenn sie den Grund kennt, kann sie nichts ausrichten, sondern muss Benötigtes – Medikament oder Wischlappen – erst holen. „Mit Helpchat werden wir die Laufwege der Krankenhausmitarbeiter halbieren“, verspricht Robert Kracht. „Der Patient muss sich nur in der App einloggen und kann dann im Menü anklicken, was er braucht – eine Tablette oder etwas zu Trinken beispielsweise“, erklärt Fabian Nokodian.

Patienten und Patientinnen profitieren doppelt: Zum einen bekommen sie schneller, was sie benötigen, weil sich die Pflegekräfte überflüssige Wege sparen. Außerdem verbessern sich die Heilungschancen: Müsste das medizinische Personal wichtige Tätigkeiten wie das Verteilen von Medikamenten auf der Station nicht wegen Nebensächlichkeiten – etwa um Tee nachzuschenken – unterbrechen, wären Arbeitsabläufe wesentlich effizienter und Pflegekräfte hätten mehr Zeit für Patienten, erklärt Robert Kracht. „Helpchat macht den Aufenthalt in der Klinik komfortabler und sorgt für mehr Kundenzufriedenheit. Denn den Patienten, die sich jetzt aus Sorge, kein Notfall zu sein, scheuen, den Notrufknopf zu drücken, wird es mit der App leichter fallen, Wünsche zu äußern.“

MedTech profitiert von Corona

Bevor er zum Medventi-Team stieß, war Robert Kracht als Unternehmensberater in der Automobilindustrie tätig. Die hätte bereits viele Methoden, Arbeitsabläufe mit technologischen Mitteln zu optimieren, sagt er. Das Gesundheitswesen hingegen tut sich bislang eher schwer mit der Digitalisierung. Doch MedTech und Digital Health gewinnen gerade durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen an Bedeutung.

Immer mehr Start-ups in Deutschland entdecken die Medizin für sich, entwickeln technologische Lösungen, Apps oder smarte Software. Auf dem Markt Fuß zu fassen, ist für Gründer allerdings nicht so leicht. Im Vergleich zu Branchen wie Mobilität gelten im Gesundheitssektor striktere Regeln. Die Zulassung neuer Medizinprodukte dauert, Datenschutz spielt eine große Rolle.

Auch Helpchat musste bestimmte Instanzen durchlaufen, damit es im Klinikalltag getestet werden kann. Ob die App funktioniert wie gewünscht, wird Fabian Nokodian nun live miterleben. Die Pilot-Version wird an seinem Arbeitsplatz getestet, der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie der Rostocker Unimedizin.

Künstliche Intelligenz fürs Krankenhaus

Künftig soll das Tool auch für die interne Mitarbeiterkommunikation eingesetzt werden. Zudem will das Medventi-Team eine Chatfunktion entwickeln, damit Pflegekräfte selbst Nachrichten an die Patienten schicken können. Perspektivisch wollen die Programmierer Helpchat beibringen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Dann könnten Aufgaben, die kein Fachwissen erfordern, an nicht-medizinisches Personal delegiert werden, während sich die Fachkräfte um Dringendes kümmern.

Mutig und innovativ: Serie stellt Start-ups vor Start-ups stehen für kreatives Unternehmertum. Mit smarten Ideen und Mut bringen sie die Wirtschaft voran und gestalten deren Zukunft. Nicht nur Metropolen wie Berlin oder Hamburg – auch Mecklenburg-Vorpommern hat viele Start-ups zu bieten. In der neuen OZ-Serie stellen wir frisch gegründete Jungunternehmen vor und erzählen die Erfolgsgeschichten bereits etablierter Start-ups.

Für die Kaufleute in den Klinik-Chefetagen könnte sich die App ebenfalls rechnen: In Zeiten zunehmenden Personalmangels in der Pflege dürfte ihnen daran gelegen sein, dass die auf den Stationen Beschäftigten ihre Arbeitszeit sinnvoll nutzen und nicht mit überflüssiger Lauferei verschwenden. Zudem könne Helpchat die Arbeitsbelastung für Pflegekräfte mindern, sagt Nokodian und gibt ein Beispiel: Nachts müssten sich oft zwei Leute um 30 Patienten kümmern. Gehe dann zeitgleich in mehr als zwei Zimmern der Alarm los, müssten sie sich quasi zerteilen. Mit Helpchat erführen sie hingegen mit einem Blick aufs Smartphone, welcher Notruf Priorität hat. Weniger Stress im Job – das könnte die Arbeit im Krankenhaus für Fachkräfte wieder attraktiver machen.

Von Antje Bernstein