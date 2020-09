Rostock

Es ist eines der bekanntesten Hotels Rostocks – und in der allerbesten Lage. Doch Ende November ist Schluss: Das Penta-Hotel im Rostocker Hof – direkt an der „Kröpi“ – macht dicht. 29 der insgesamt 42 Mitarbeiter haben nach OZ-Informationen bereits die Kündigung erhalten. Der Eigentümer der Immobilie steht bereits in Verhandlungen mit einem möglichen neuen Pächter. Experten aber fürchten, dass der Hotelmarkt in Rostock vor einer Krise steht – nicht trotz, sondern wegen der vielen Neubauten in der Stadt.

Dass die Penta-Gruppe den Standort Rostock aufgibt, bestätigte ein Unternehmenssprecher kurz und knapp: „Nach Maßgabe der bestehenden Verträge endet der Betrieb des Penta-Hotel Rostock zum 30. November. Wir treffen die notwendigen Maßnahmen, um alle vertraglichen Verpflichtungen des Betriebes bis zu diesem Zeitpunkt zu erfüllen.“ Kein Wort zu den Gründen für das Aus des Hotels.

Anzeige

Wer übernimmt die 1-a-Lage?

Die Immobilie gehört – wie auch das Einkaufszentrum Rostocker Hof – allerdings nicht dem Hotel-Betreiber, sondern dem BBV Immobilien-Fonds Nr. 14. Verwaltet wird das Ensemble von Center-Manager Heiner Ganz. Er macht der Stadt Hoffnung, dass es in der prominenten Lage keinen Leerstand geben wird: „Wir sind bereits in Verhandlungen mit einem möglichen neuen Pächter, auf der Zielgeraden“, sagt Ganz. Bis Ende August seien sogar zwei große Namen noch im Rennen gewesen.

Weitere OZ+ Artikel

Auch interessant: „Nett Wörking“ in Rostock: Das haben Unternehmer aus MV in der Krise gelernt

Im Idealfall soll der neue Pächter zum Dezember starten, das Personal übernehmen. „Ein Umbau soll dann später stattfinden“, so Ganz. Dafür würde das Haus ein halbes Jahr geschlossen. Namen nennt er aber noch nicht. Nach OZ-Informationen hatte unter anderem die größte Hotel-Kette der Welt, Accor aus Frankreich, mit ihrer Marke Mercure Interesse. Auch Lindner-Hotels, H-Hotels und Steigenberger werden in Branchenkreisen gehandelt.

Steht schon monatelang leer: Aus dem ehemaligen Ibis-Hotel am Stadthafen soll ein „Prizeotel“ werden. Quelle: Frank Söllner

Krise am Rostocker Hotelmarkt

Doch selbst wenn schnell ein Nachfolger gefunden werden sollte: Dass sich Penta zurückzieht, sei keine gute Nachricht für den Hotel-Standort Rostock. Das meint Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in MV. „Die Stadt-Hotellerie hat ein großes Problem seit Beginn der Pandemie.“

Während die klassischen Urlaubsherbergen die Verluste aus dem Frühjahr größtenteils kompensieren können, hätten es die Hotels in Rostock deutlich schwerer: „Vor Corona waren sich alle einig, dass Rostock mehr Betten in der Stadt braucht“, so Schwarz. Die Stadt wollte sich mit der ausgebauten Stadthalle, dem neuen Foyer und der Messe noch stärker als Tagungs- und Kongressstadt positionieren. „Doch dieses Geschäft liegt am Boden.“ Unternehmen hätten nahezu alle Tagungen für 2020 abgesagt und verschoben.

Am Werftdreieck baut die Hannoveraner List-Gruppe gleich zwei neue Hotels. Quelle: Frank Söllner

Dehoga-Chef Schwarz: „Die Krise hat uns da überrollt. Und es stellt sich die Frage, ob sich dieses Geschäftsmodell jemals wieder erholen wird.“ Mehr und mehr Firmen würden Tagungen und Konferenzen über das Internet für sich entdecken – via Videokonferenz zum Beispiel. „Das wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Probleme der Stadt-Hotellerie.“

Mehr lesen: Ärzte, Touristiker, Jungchefs: Wie Rostock 2021 von großen Tagungen profitieren könnte

Rostock müsse sich daher stärker als Ziel für Kurztrips anbieten – Wochenend-Urlaube für Verliebte, für Strand-Fans, für Kultur-Freunde. „Mit der Kunsthalle, der Buga und dem neuen Theater wird die Stadt dafür attraktiv.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Immer mehr Konkurrenz

Für die Hotels, die bereits am Markt sind, wird die Lage auch durch die zunehmende Konkurrenz schwieriger: Erst vor wenigen Monaten hat an der Holzhalbinsel das „B&B“-Hotel seine Tore geöffnet. Am Werftdreieck sind bereits zwei weitere Herbergen im Bau – ein weiteres „B&B“-Haus sowie ein „Ana Designhotel“.

Auf der Holzhalbinsel wurde erst vor wenigen Monaten das B&B-Hotel eröffnet. Quelle: Frank Söllner

Am Strande steht seit Monaten das ehemalige Ibis-Hotel leer. Ein Vorbote der drohenden Krise? Das Haus soll von der Kette „Prizeotel“ übernommen werden. Auf der Silohalbinsel – zwischen der Aida- und der Centogene-Zentrale – entsteht ein weiteres Radisson-Hotel. Auch in der St.-Petersburger Straße sollen 400 weitere Betten entstehen, in einem neuen Drei-Sterne-Haus.

Von Andreas Meyer