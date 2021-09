Rostock

Wer Fragen zu seinen Pilzfunden hat, bekommt am Wochenende Hilfe im Botanischen Garten in Rostock. Am Samstag wird dort die Landespilzausstellung eröffnet.

Von 10 bis 18 Uhr können im Botanischen Garten etwa 350 verschiedene Arten heimischer Pilze betrachtet werden. Auch eigene Pilze können die Besucher zur Ausstellung mitbringen und zur Schau stellen. Die ehrenamtlichen Pilzberater stehen außerdem für Fragen zu Verfügung. Gäste können eigene Funde von den Experten inspizieren lassen und Auskunft darüber erhalten, ob sie essbar sind oder nicht.

Für Erwachsene kostet der Eintritt zur Veranstaltung drei Euro. Ermäßigte zahlen zwei Euro und Kinder können die Ausstellung für einen Euro besuchen.

Von Kira Schmidt