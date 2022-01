Rostock

Dicker oder dünner Teig, viel Käse oder wenig, geschnitten oder ungeschnitten – bei Pizza scheiden sich die Geister. Lieferservices gibt es in Rostock zahlreich. Aber welcher ist der schnellste? Welche Auswahl gibt es und wo schmeckt es am besten?

Jetzt, da die Kantinen aufgrund der Pandemie wieder geschlossen sind und in Restaurants eine Testpflicht besteht, greifen viele aufs Bestellen zurück. Egal ob zu Hause mit der Familie, im Homeoffice oder am Arbeitsplatz – liefern lassen geht überall. Das beweist auch der Selbsttest der OZ-Redaktion. Wir haben fünf Lieferdienste für Pizza getestet. Das ist das Ergebnis.

Hier wurden die Pizzen bestellt

Es ist kurz vor 12 Uhr in der Redaktion. Der Magen knurrt langsam und der Gedanke an eine frische Pizza ist verlockend. Also wurden die Seiten der Lieferdienste aufgerufen und bestellt, dass auch alle satt werden. Fünf verschiedene Lieferservices wurden dafür ausgewählt: Domino’s, Blizzeria, Call a Pizza, Smiley’s und Pizza House.

Während Domino’s nur wenige Meter vom OZ-Gebäude entfernt ist, hat Smiley’s mit etwa 3,2 Kilometern Entfernung den längsten Weg von den fünf Ausgewählten. Beim Bestellen fiel auf, dass alle Anbieter auch vegetarische und vegane Pizzen im Sortiment haben. Da der Mindestbestellwert bei Pizza House 15 Euro beträgt, wurden dort zwei Pizzen bestellt. Die OZ hat daher insgesamt sechs Pizzen geordert. Bei allen Lieferdiensten konnte bar, mit EC-Karte, Paypal oder Kreditkarte bezahlt werden. Bei Pizza House gibt es sogar die Möglichkeit, mit Bitcoin zu bezahlen.

Domino’s

Bei Domino’s gibt es die Auswahl zwischen Classic (25 cm), Medium (28 cm) und Large (32 cm). Die Pizzen fangen preislich bei einer kleinen Pizza für 7,99 Euro (Margherita) an und kosten für eine Medium Pizza um die 10 bis 11,99 Euro. Es gibt allerdings hier aber auch immer Angebote. So gibt es zum Beispiel den Lunch Deal ab 5,99 Euro. Da kostet derzeit zum Beispiel eine Bacon-und-Brokkoli-Pizza in groß nur 9,49 Euro.

Die Redaktion orderte, um auf den Mindestbestellwert zu kommen, allerdings eine Chicken-Teriyaki-Pizza (28 cm) für 11,99 Euro. Der Mindestbestellwert liegt nämlich bei 7,90 Euro – prinzipiell also leicht machbar, auch allein. Ein kleiner Kritikpunkt beim Bestellen fällt aber auf: Bevor man den Vorgang abschließen kann, muss man sich durch sämtliche weitere Angebote, wie Pasta oder Dessert klicken. So ein Karamell-Brownie klingt aber auch verlockend! Aber nein, es wurde nur die Pizza bestellt.

Zeit: Mit einem Livetracker kann man auf der Seite verfolgen, wie weit die Pizza gerade ist. Noch in der Zubereitung oder schon im Ofen? Nach 36 Minuten kommt der Anruf, die Lieferantin von Domino’s ist eingetroffen. Pünktlich zur Mittagszeit um 12.30 Uhr.

Geschmack: Die Pizza ist geschnitten und noch warm, zwar nicht heiß, aber genießbar. Die Brokkoliröschen sind allerdings schon ein wenig abgekühlt. Der Teig ist dünn und knusprig und lässt sich dadurch gut mit der Hand essen. Die Soße ist schön süß und der Belag nicht zu wenig. Bei allen Verkostern in der Redaktion kommt sie gut an.

Call a Pizza

Call a Pizza bringt seine Pizzen immer ungeschnitten, darauf wird bereits bei der Bestellung hingewiesen. Es gibt sie in den Größen Single (26 cm), Jumbo (32 cm) und Big Bäär (ca. 45 cm). Preislich fängt es bei einer kleinen veganen Margherita für 7,20 Euro an und endet bei 27,20 Euro für eine X-treme-Big-Bäär-Pizza.

Die OZ-Redaktion entschied sich für eine Vegetaria Jumbo (32 cm) mit Zwiebeln, frischer Paprika, Brokkoli, Mais und Oliven für 13,99 Euro. Der Mindestbestellwert lag hier bei 10 Euro. Leider ist hier nicht ersichtlich, wann die Bestellung ankommt.

Zeit: 50 Minuten nach der Bestellung ist die Lieferung in der Redaktion eingetroffen. Um 12.40 Uhr konnte die Pizza verspeist werden. Es war die Einzige, bei der es einen Abstandshalter gab, damit die Pizza nicht am Karton klebt.

Geschmack: Bei der Gemüsepizza war der Teig nicht so knusprig. Er war eher ein bisschen „labberig“, wie sich die OZ-Mitarbeiter einig waren. Lecker war sie trotzdem. Das Gemüse war frisch und knackig und nicht zu viel und nicht zu wenig belegt.

Blizzeria

Bei Blizzeria liegt der Mindestbestellwert ebenfalls bei 10 Euro. Hier gibt es die Auswahl zwischen den Größen Normal (25 cm), Groß (32 cm) und XXL (ca. 40 cm). Preislich kann man für die meisten Pizzen mit 9 bis 10 Euro bei einer normalen Pizza und um die 14 Euro für eine große Pizza rechnen. Wer großen Hunger hat, zahlt gerne 17 bis 20 Euro für die XXL-Pizza.

Für alle Käsefans wurde in der Redaktion eine Quattro Formaggi (32 cm) für 13,90 Euro bestellt. Hinzu kamen ein Euro Lieferkosten, die berechnet wurden. Ein Fakt, den auch die OZ erstaunt hat. Auch hier gab es keine Information darüber, wie lange die Lieferung benötigt.

Zeit: Die Pizza wurde um 12.00 Uhr bestellt. 36 Minuten später kam sie bei der OZ an und war damit genauso schnell wie Domino’s.

Geschmack: Die Quattro-Formaggi-Pizza war ebenfalls ungeschnitten. Wer kein scharfes Messer hat und auch keinen Pizzaschneider kann hier Probleme bekommen. Der Teig war knusprig mit einem dünnen Rand und hatte gleichmäßig Käse verteilt. Die Pizza war noch warm und sorgte bei allen für Begeisterung. Trotz anfänglicher Probleme beim Schneiden der Pizza war diese schnell verputzt.

Pizza House

Bei Pizza House wurden gleich zwei Pizzen bestellt, da dort der Mindestbestellwert bei 15 Euro lag. Wer sich von dort etwas liefern lassen möchte, muss also entweder mindestens zu zweit sein oder sehr großen Hunger haben. Denn es gibt die Auswahl zwischen den Größen 26, 28 oder 36 Zentimetern. Die Pizzen kosten zwischen 7,70 Euro (26 cm) und maximal 14,90 Euro (36 cm). Die OZ bestellte eine 28 Zentimeter große Pizza Salami und Schinken sowie eine Pizza Vier Jahreszeiten (26 cm) für jeweils 8,70 Euro. Die Lieferzeit wurde mit 30 bis 55 Minuten angegeben.

Zeit: Die Lieferung von Pizza House erreichte die OZ 48 Minuten nach Bestellung und konnte gegen 13 Uhr genossen werden.

Geschmack: Die Pizzen waren ebenfalls ungeschnitten, ließen sich aber gut teilen. Die Salami- und Schinken-Pizza war zwar, wie es zu erwarten ist, fettig, aber nicht zu sehr. Der Teig war am Rand etwas trockener. Die Vier Jahreszeiten überzeugte mit einem guten Belag und einem Teig, der nicht ganz knusprig, aber weder zu dick noch zu dünn, sondern genau richtig und saftig war. Warm und genießbar waren beide. Auch hier wurde eifrig zugelangt.

Smiley’s

Der Mindestbestellwert bei Smiley’s lag bei 9,90 Euro. Die Preise variieren zwischen Sorte und Größe. So gibt es die Auswahl zwischen Small (25 cm), Medium (32 cm) und X-Large (38 cm). Während eine kleine Pizza zwischen 8,95 Euro (z. B. Virginia) und 14,90 Euro (z. B. Washington) kostet, bezahlt man für eine große Pizza um die 15,35 bis 26,45 Euro. Die OZ Redaktion entschied sich für eine mittlere Chicago-Pizza (32 cm) für 11,90 Euro. Angaben zur Lieferzeit gab es keine.

Zeit: Bei unserem Test dauerte die Lieferung von Smiley’s am längsten. Eine Stunde und sieben Minuten wartete die Redaktion auf die Pizza mit Thunfisch. Dafür kam sie warm an, wenn auch nicht heiß.

Geschmack: Die Pizza kam geschnitten an. Der Teig war recht dick und das Verhältnis zwischen Thunfisch und Zwiebel wurde von der Redaktion als gut bewertet. Außerdem war die Chicago-Pizza gut gewürzt und so war sie auch schnell aufgegessen.

Und Ihr Favorit? Abstimmten und gewinnen

Insgesamt kamen alle sechs Pizzen gut an. Jede hatte ihre Vor- und Nachteile. Am Ende wurde aber alles aufgegessen. Bei der Zeit schnitten Domino’s und Blizzeria am besten ab. Smiley’s bildete mit über einer Stunde Wartezeit das Schlusslicht. Wer es knusprig mag, ist bei Domino’s richtig, wer lieber etwas dickeren Teig mag, bei Smiley’s. Letztlich gibt es aber für jeden Geschmack etwas. Der OZ-Test beweist aber auch: Es muss nicht immer Fleisch sein.

Welcher Pizza-Lieferdienst ist Ihr Favorit? Einer unserer Getesteten oder doch ein ganz anderer? Stimmen Sie in unserer Onlineumfrage ab und sichern Sie sich die Chance auf einen Zehn-Euro-Amazon-Gutschein. Die Umfrage endet am 10. Januar um 18 Uhr. Hier geht’s zur Abstimmung.

Von Gina Henning