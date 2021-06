Rostock

Eine brennende Pizza in einem Backofen hat am Samstagvormittag einen größeren Feuerwehreinsatz in einem Rostocker Mehrfamilienhaus nach sich gezogen. Der hungrige Mieter war eingeschlafen.

Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 10 Uhr im Kleinen Warnowdamm ereignet. Das Gebäude befindet sich im Moment im Umbau und ist dafür eingerüstet. Ein Bauarbeiter auf dem Gerüst hatte den verbrannten Geruch aus der Wohnung des 33-Jährigen und Rauch bemerkt. Er verständigte den Notruf. Kurz darauf trafen ein Löschzug der Feuerwehr sowie zwei Streifenwagen der Polizei im Kleinen Warnowdamm ein.

Zur Galerie In Rostock wurde am Freitag die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, nachdem ein hungriger Mieter eingeschlafen war, als seine Pizza im Ofen in Brand geriet.

Wer kommt für Einsatz auf?

Inzwischen, so ein Feuerwehrsprecher, war der Mieter jedoch erwacht und hatte die Einsatzkräfte am Fenster seiner Wohnung begrüßt. Wie es hieß, war dieser, nachdem er die Pizza in den Backofen gelegt hatte, auf der Couch eingeschlafen. Er zeigte sich nicht sonderlich kooperativ. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Nachdem die Feuerwehrleute das Gebäude mit einem Lüfter vom Rauch befreiten, konnte der Einsatz beendet werden. Da nichts weiter passiert ist, muss der Mieter auch mit keiner Strafverfolgung rechnen. Ob er die Kosten für diesen Einsatz tragen muss, ist unklar.

Von Stefan Tretropp