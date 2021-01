Rostock

Auf der A19 ist es am Neujahrsabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rostock-Süd und Ost in Richtung Überseehafen. Ein 20-jähriger Pizzafahrer hat in der Autobahn-Auffahrt, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in einen Straßengraben gefahren. Dort überschlug sich der VW Fox und kam auf der Seite zum Liegen.

Pizzabote kam mit Verletzungen ins Krankenhaus

Etliche Autofahrer hielten an, leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Als die Rostocker Berufsfeuerwehr mit einem Löschzug eintraf, hatte sich der junge Autofahrer bereits selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien können. Die Autobahnpolizei sperrte die Autobahn zeitweise voll.

Sanitäter und ein Notarzt untersuchten den jungen Autofahrer, welcher mit Verletzungen in ein Rostocker Krankenhaus gebracht wurde. Am VW Kleinwagen entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Von Benjamin Vormeyer