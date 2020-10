Kostenlos bis 15:00 Uhr Vollsperrung in Rostock: Pkw kracht in Reutershagen in Linienbus

Die Fahrerin eines Nissan hat offenbar den Linienbus an einer Kreuzung übersehen. Obwohl der Fahrer des Busses stark bremste, konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Zwei Personen wurden verletzt – die betroffene Straße musste voll gesperrt werden.