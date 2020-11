Rostock

Die Hansestadt soll möglichst schon bis 2035 klimaneutral werden. Das fordern gleich drei Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft. Ein Ausbau des Nahverkehrs, mehr Bäume und eine stärkere Nutzung von Solarstrom sollen dabei helfen, die Klimaziele zu erreichen.

Nach Auffassung der SPD kann aber auch die Neptun-Schwimmhalle einen wichtigen Beitrag leisten. Die Fraktion fordert deshalb, die Halle energetisch zu sanieren und will dem zuständigen städtischen Immobilienbetrieb KOE dafür 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Anzeige

„Eine Schwimmhalle verbraucht viel Energie. Durch eine Sanierung der Außenfassade können wir den Verbrauch senken“, sagt Christian Reinke ( SPD), der zweite stellvertretende Vorsitzende des KOE-Ausschusses. Eine solche Maßnahme würde die Kosten der kommunalen Einrichtung reduzieren und zudem der Umwelt helfen. „Es profitieren also viele Seiten davon“, so Reinke.

KOE-Gewinn soll Sanierungskosten decken

„Uns ist bewusst: Aktiver Klimaschutz kostet Geld“, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Steffen Wandschneider-Kastell. Darum fordere die Fraktion in ihrem Antrag, dass die Stadt auf die Gewinnausschüttung des KOE in Höhe von 1,5 Millionen Euro verzichtet und dieses Geld für die Sanierung der Halle zur Verfügung stellt.

„Natürlich gibt es in Rostock noch viele andere Gebäude, die im Sinne der Senkung des Energieverbrauchs saniert werden müssen“, sagt Wandschneider-Kastell und ergänzt: „Doch mit Blick auf die Neptun-Schwimmhalle wollen wir gleich eines der größten Gebäude der Stadt energieeffizienter gestalten, um zu zeigen, dass wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen“.

Wenn sich die Stadtgesellschaft darauf verständigen würde, den umweltfreundlichen Weg entschlossen zu gehen, könnte Rostock bis 2035 klimaneutral sein und durch die Einsparung der Energiekosten zusätzliches Geld in die Stadtkassen gespült werden.

„Unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten ist dies ein logischer Schritt“, erklärt der Fraktionsvorsitzende. Der entsprechende Antrag soll auf der nächsten Bürgerschaftssitzung diskutiert werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Beschluss ermöglicht schnellen Beginn

KOE-Chefin Sigrid Hecht steht dem Vorschlag der Sozialdemokraten positiv gegenüber. „Wir würden einen entsprechenden Beschluss begrüßen, weil eine solche Maßnahme nach dem jetzigen Wirtschaftsplan für 2021 nicht eingeordnet ist“, sagt sie.

Die zusätzlichen Mittel würden den Eigenbetrieb aber in die Lage versetzen, die Sanierung der Neptun-Halle voranzubringen und damit der Stadtkasse kosten zu sparen. Vor allem in Kombination Dämmung und Energieerzeugung, beispielsweise durch Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach, sehe sie für die Halle großes Potenzial, so Hecht.

Von Claudia Labude-Gericke