Rostock

Tristesse auf dem Spielplatz in Kassebohm: Ein bisschen traurig sieht es auf dem Platz am Vogeler-Weg aus. Dort wurden bereits im vergangenen Jahr die meisten großen Spielgeräte wie Rutsche und Kletterwand abgebaut. Seitdem ruht hier still der See.

Wie viele andere Kassebohmer fragt sich auch Anne Kiel, ob hier noch was geschieht. „Die Spielgeräte wurden vor Monaten abgebaut. Bisher passiert aber leider nichts. Ärgerlich, denn das ist unser einziger Spielplatz im Stadtteil“, sagt die Mutter einer 21 Monate alten Tochter. Auch die Tagesmütter aus der Umgebung seien schon traurig, weil die Spielmöglichkeiten schon so lange verschwunden sind.

Reparaturaufwand wurde immer größer

Auf OZ-Anfrage in der Rostocker Stadtverwaltung gibt es gute Nachrichten. „Die Spielkombination wurde abgebaut. Für dieses Jahr war ein Austausch geplant. Der Auftrag ist ausgelöst, leider können die neuen Spielgeräte aber erst ab Oktober geliefert beziehungsweise aufgestellt werden“, sagt Christine Kursawe, Teamleiterin Spielplatzservice im Amt für Stadtgrün.

Leider sei der Reparaturaufwand der alten Geräte immer größer und kostenintensiver geworden, sodass entschieden wurde, den Abbau vorzuziehen. „Die Verkehrssicherheit der alten Spielkombination war nicht mehr gegeben“, sagt Kursawe. Der Spielplatz mit dem Schiff wurde bereits im Jahr 2001 gebaut und das letzte Mal 2009 saniert.

Rekordsumme für Spielplätze ausgegeben

Die neuen Geräte seien für Jung und Alt gleichermaßen gedacht. Viele neue Spielelemente werden den Spielplatz wieder attraktiv machen, ist sie sich sicher. Neu hinzukommen unter anderem ein Bodentrampolin, Federwippen, Minirutsche, Balancierparcours, Sandspieltresen, Kletter- und Netzelemente sowie ein Rutschenturm.

Für die Sanierung und den Neubau von Spielplätzen gibt die Stadt Rostock in diesem Jahr eine Rekordsumme von fast 900 000 Euro aus. Für den Kassebohmer Neubau waren im Stadthaushalt 51 000 Euro eingeplant.

Von Virginie Wolfram