Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Rostock haben die Täter von mehreren Autodiebstählen in der Hansestadt ermittelt. Den Beamten zufolge wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 2020 drei hochwertige Fahrzeuge entwendet. Bereits am Folgetag konnten nicht nur die Autos festgestellt, sondern auch fünf Tatverdächtige festgenommen werden.

Diese hatten die als gestohlen gemeldeten Autos, ein Ford Mondeo und zwei Audi A4, im Rostocker Stadtteil Dierkow in Parkbuchten unauffällig abgestellt. Dort sind sie von den Polizisten gefunden worden. Durch Observation der Fahrzeuge konnte ein auffälliger Kleinbus festgestellt werden, aus dem zwei Männer stiegen und anschließend versuchten, zwei der drei Autos zu starten. Einer der Männer versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, konnte wenig später aber durch festgenommen werden.

Täter versuchten zu flüchten

Einem Täter gelang die Flucht mit dem gestohlenem Ford Mondeo. Er wurde nach einer kurzen Verfolgung in Sanitz festgenommen. Der Kleinbus mit drei weiteren männlichen Personen flüchtete über die Autobahn 19 und 20 in Richtung Stettin. Der Autobahnpolizei Grimmen gelang es, das Auto anzuhalten und die polnischen Männer, die zwischen 26 und 37 Jahre alt waren festzunehmen.

Bei organisierten Diebstählen von Kraftfahrzeugen gehen die Täter hoch professionell vor. Dazu überwinden sie sämtliche elektronische Schließmechanismen und kopieren oftmals die Daten des Fahrzeuges auf neuen, mitgeführten Schlüsseln.

Ähnlicher Fall 2019 in Rostock

Ein ähnlicher Fall von organisierten Autodiebstählen in der Hansestadt im Spätsommer 2019 wurde aktuell vor dem Landgericht in Rostock verhandelt. Dieser ist am Freitag nach langer Hauptverhandlung mit einer Verurteilung der zwei 26 und 31- jährigen Haupttäter mit Gesamtfreiheitsstrafen von vier Jahren und drei Jahren und drei Monaten beendet worden.

Der dritte dort Angeklagte – ebenfalls 31 Jahre alt - wurde vom Gericht bereits zuvor zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt Er wird zwischenzeitlich wieder mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ein Zeuge hatte den Verurteilten auf einem „Blitzerfoto“ wiedererkannt, das unmittelbar nach dem Entwenden seines Fahrzeuges auf der Autobahn in Richtung Stettin aufgenommen worden war.

