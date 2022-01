Rostock

Aufatmen in der Hansestadt – ist der Messerstecher gefasst? Nach zwei brutalen Angriffen auf Senioren hat die Rostocker Polizei einen 37-Jährigen festgenommen. Am 16. Januar kam es im Nordwesten der Hansestadt zu den Übergriffen, bei denen sich der Täter als Paketbote ausgegeben und die Senioren mit einem Messer so schwer verletzt hatte, dass die Opfer im Krankenhaus notoperiert werden mussten. Außerdem wurden die Geldkarten der 66-Jährigen und des 82-Jährigen gestohlen.

Am Montag hatte es in Lütten Klein einen ähnlichen Fall gegeben, bei dem ein Paketbote versuchte, in die Wohnung einer 31-Jährigen einzudringen, die aber nicht öffnete. Ein Zusammenhang zwischen den Fällen konnte laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Zur Galerie Am Dienstag ist in Rostock ein Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, am Sonntag zwei brutale Raubüberfälle in Rostock-Evershagen begangen zu haben. Die Polizei kam dem Mann nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf die Spur.

Polizei erhält entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung

Eine Nahbereichsfahndung mit Hubschrauber und Fährtenhund bliebt zunächst ohne Erfolg. Als die Polizei aber Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlichten, die ihn in einer Bank bei der Nutzung der Geldkarten zeigen, meldeten sich Bürger, die „unabhängig voneinander eine Wiederkennung des Beschuldigten angaben“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Rostock beantragte daraufhin die Durchsuchung der Wohnung des 37-jährigen Rostockers und erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Dennoch gelte derzeit noch die Unschuldsvermutung.

Im Falle seiner Verurteilung droht dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Von OZ/CLG