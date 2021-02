Rostock: Polizei fasst mutmaßlichen Sprayer

Rostock

Ein mutmaßlicher Sprayer ist in Rostock von der Bundespolizei gefasst worden. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des 15-Jährigen fanden die Beamten 22 Farbspraydosen, zwei Tüten mit Sprühköpfen, eine Atemmaske, diverse Handschuhe und zwei Marker.

Beamte entdecken Graffitis

Die Streife der Bundespolizisten befand sich am Montag in den frühen Abendstunden im Bereich der Rostocker Geinitzbrücke und bemerkte dort eine größere Personengruppe. Als sich die Streife näherte, lief die Gruppe in Richtung Stadtzentrum. „Da auf Grund des Verhaltens der Gruppe zu vermuten war, dass diese nichts Gutes im Schilde führte, wurde die Verfolgung aufgenommen“, teilte die Polizei mit. Der 15-Jährige konnte gestellt werden. Zudem wurde festgestellt, dass sich an der Brücke drei frisch angebrachte Graffitis in einer Gesamtgröße von mehr als zehn Quadratmetern befanden. Trotz offensichtlicher Farbgerüche an der Kleidung des Jugendlichen beteuerte dieser, nichts mit den Schmierereien zu tun zu haben.

Mutter holt Jugendlichen von Dienststelle ab

Neben den genannten Sprayutensilien konnten bei dem jungen Mann weitere Beweismittel gefunden werden, die auf Straftaten im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen durch Graffitis hinweisen. Die Ermittlungen dauern an. Der Minderjährige wurde in Gewahrsam und mit zur Dienststelle genommen, wo er von seiner Mutter abgeholt wurde. Die mitgeführten Sprayutensilien wurden beschlagnahmt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ