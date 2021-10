Rostock

Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt nach einem Sexualverbrechen, das sich in einer ehemaligen Kleingartenanlage in der Südstadt zugetragen haben soll. Eine Frau wurde dabei verletzt, der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden.

Wie Sprecher der Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, hatte die Beamten am Donnerstagabend gegen 17 Uhr der Notruf einer 38-jährigen Frau aus der brach liegenden Anlage im Pütterweg erreicht. Sie berichtete, dass sie vergewaltigt, verletzt und beraubt worden sei. Mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst, darunter auch ein Notarzt, eilten in die Rostocker Südstadt. Die Einsatzkräfte trafen im Bereich der einstigen Gartenanlage die geschädigte Frau an.

Opfer und Verdächtiger lebten in Beziehung

Laut Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, leben die 38-Jährige, und der 36-jährige mutmaßliche Täter in einer Beziehung. „Es gab Unstimmigkeiten darüber, wie man die Partnerschaft fortsetzt“, erklärte der Oberstaatsanwalt. Am Ende eines Streits soll der Mann die 38-Jährige zum Sex gezwungen haben. Im Anschluss an die Vergewaltigung soll der bereits polizei-bekannte Verdächtige Handy und Geld der Frau geraubt haben und geflohen sein.

Polizisten konnten den Mann im Umfeld des Geländes am Pütterweg vorläufig festnehmen. Er kam ins Gewahrsam.

38-Jährige in Klinik

Die 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und konnte es auch am Freitag noch nicht verlassen. „Die Gesamtumstände müssen nun gründlich aufgeklärt werden“, erklärte Nowack. Gegen den 36-Jährigen habe man Anzeigen wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des Raubes eingeleitet. Nachdem das Opfer vernommen werden konnte, soll darüber entschieden werden, ob ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wird.

Von Stefan Tretropp