Weil eine Frau sich weigerte, ihre Maske in der Rostocker Straßenbahn zu tragen, musste am Montag die Polizei anrücken. Sie ist jedoch nicht die Einzige, die gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln verstößt. Deshalb kontrollierten Polizei und Ordnungsamt die Fahrgäste am Dienstag vermehrt.