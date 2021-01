Rostock

Nur dem Zufall war es zu verdanken, dass der Polizei am gestrigen Sonntagabend in der Rostocker Südstadt ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen ist. Eine Beinverletzung löste einen Einsatz aus, in dessen Folge ein 37-Jähriger verhaftet werden konnte. Der Vorfall hatte sich nach Angaben von Ellen Klaubert, Pressesprecherin bei der Polizeiinspektion, gegen 22.30 Uhr auf dem Gelände einer ehemaligen Kleingartenanlage am Pütterweg zugetragen.

Wegen eines Sturzes hatte sich ein 44-jähriger Pole eine schwere Beinfraktur zugezogen. Auf dem Boden liegend wurde der Mann von Polizisten vorgefunden, die daraufhin den Rettungsdienst verständigten. Ein Notarzt untersuchte den Polen, der aufgrund seiner Beinverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Mann mit Haftbefehl getroffen

Im näheren Umfeld trafen die Beamten dann auf zwei weitere polnische Männer, einen 37- und einen 69-Jährigen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den jüngeren Mann ein offener Haftbefehl vorlag.

Die Polizisten vollstreckten diesen und nahmen den 37-Jährigen fest. Was das Trio auf dem Gelände zu dieser späten Uhrzeit zu suchen hatte, dazu gab es vonseiten der Polizei keine Informationen. Die Ermittlungen sind aufgenommen worden und stehen erst am Anfang.

Von Stefan Tretropp