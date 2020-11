Rostock

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende insgesamt elf Jugendliche gestellt, die Hausfriedensbruch begingen und illegal Graffitis in Rostock sprühten. Den Beamten zufolge erhielten sie in der Nacht zu Sonntag einen Hinweis auf eine Personengruppe, die ein leer stehendes Gebäude über ein Fenster in der Blücherstraße verließ und Lärm verursachte.

Die Beamten konnten aufgrund der Beschreibungen sieben Männer im Alter von 17 und 18 Jahren feststellen. Sie fanden neben frischen Graffitispuren an den Personen auch entsprechende Graffiti-Utensilien, die sichergestellt wurden. Zwei 17-Jährige wurden für eine weitere Spurensicherung durch den Kriminaldauerdienst in die Polizeiinspektion verbracht.

Weitere Graffitisprayer in der Südstadt

Ein anderer Zeuge rief die Polizei in die Nobelstraße. Hier waren vier Männer unterwegs, die Masten mit verschiedenen Farben beschmierten. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen umgehend auf diese Männer. Während zwei von ihnen gleich gestellt werden konnten, wurde ein Flüchtiger nach der Verfolgung gestellt.

Bei der Kontrolle der Personen im Alter von 16, 34 und 40 Jahren fiel den Beamten ein Auto auf, der mehrmals an ihnen vorbei fuhr. Die Polizisten unterzogen ihn sodann einer Verkehrskontrolle. In diesem Zusammenhang stellten die Beamten den vierten Täter im Alter von 18 Jahren fest. Aufgrund der Spurenlage und Beweismittel kam der Kriminaldauerdienst zur Tatortarbeit und Spurensicherung zum Einsatz. Bei dem 16-Jährigen fand die Polizei zudem pyrotechnische Erzeugnisse ohne entsprechende Prüfsiegel.

Lesen Sie auch

Von OZ