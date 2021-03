Rostock: Polizei stellt sechs Tatverdächtige bei drei Straftaten

Rostock

Sechs Tatverdächtige, die an drei unterschiedlichen Straftaten beteiligt gewesen sein sollen, wurden am vergangenen Wochenende von der Rostocker Polizei gestellt.

In einem Fall fiel den Polizisten am Sonnabend gegen 13.40 Uhr eine Frau auf, die mit einem Fahrrad auf den Schultern die Erich-Schlesinger-Straße überquerte. Dieses Fahrrad war durch den Rahmen und das Hinterrad mit einem dicken Kettenschloss gesichert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad vor zweieinhalb Jahren als gestohlen gemeldet wurde.

Frau vom Amtsgericht gesucht

Bei der Frau handelt es sich um eine 38-jährige Polin, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und seit Januar 2021 durch das Amtsgericht Rostock zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Werkzeuge. Darüber hinaus wurden verschiedene betäubungsmittelähnliche Substanzen gefunden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin, Ketamin und Kokain. Nach einer vorläufigen Festnahme und der Vorstellung beim Rostocker Amtsgericht wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Männer besprühen Lagercontainer

Ebenfalls am 20. März – gegen 0.45 Uhr – erhielt die Polizei den Hinweis, dass zwei Männer den Lagercontainer eines Fachmarktes in Rostock Lichtenhagen besprühen. Eine weitere Person würde in einer Bushaltestelle „Schmiere stehen“. Vor Ort stellten die Beamten einen 17-Jährigen in der Haltestelle fest. Eine weitere männliche Person, die in ein Waldstück flüchtete, konnte gestellt werden. Hierbei handelt es sich um einen 22-Jährigen. Die Jugendlichen sind der Polizei mehrfach bekannt. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Tatortarbeit und stellte Beweismittel sicher. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Schaufenster beschädigt

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 22. März gegen 1.45 Uhr. Eine Anruferin teilte der Polizei mit, dass zwei Personen eine Schaufensterscheibe im Barnstorfer Weg beschädigten und gab Personenbeschreibungen an. In der Nähe traf die Polizei zwei 14-Jährige. Ein 13-Jähriger, der sich versteckt hielt, wurde ebenfalls gefunden. Alle drei Personen wurden in das Polizeihauptrevier gebracht. Der Kriminaldauerdienst nahm die Spurensicherung am Tatort auf.

Beweismaterial wurde sichergestellt. Am Schaufenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Es erfolgte eine Mitteilung an das zuständige Jugendamt. Zudem wurde Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls gestellt.

Von OZ