Rostock

Demolierte Haltestellen und Fahrkartenautomaten, zerstörte Sitze in öffentlichen Verkehrsmitteln, zerkratzte Scheiben und Farbschmierereien: Im Jahr 2020 hat die Deutsche Bahn rund 36 000 Fälle von Vandalismus registriert. Alleine der Anteil der Graffiti-Beschädigungen beläuft sich dabei auf rund 26 000 Fälle, was einem Gesamtschaden von rund 12,6 Millionen Euro entspricht.

In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Rostock hat das Unternehmen jetzt ein Anti-Vandalismus-Projekt ins Leben gerufen, das darauf abzielt, Jugendliche über die Folgen und Gefahren unbefugten Betretens von Bahnanlagen aufzuklären. Siebtklässler der Krusensternschule im Rostocker Stadtteil Schmarl gehören zu den ersten Teilnehmern des Programms.

Kein Kavaliersdelikt

Am Donnerstagmorgen hatten sie nicht nur die Chance, sich einmal ausgiebig auf der Abstellanlage des Hauptbahnhofes umzuschauen. Sie konnten hautnah mitbekommen, wie schwer die Beseitigung solcher Schäden ist und wie die Polizei und DB-Mitarbeiter gegen Straftäter vorgehen, die sich im Schutz der Dunkelheit auf die Gleisanlagen schleichen. „Ich finde es gut, dass in solchen Fällen hart durchgegriffen wird“, betont der zwölfjährige Leon. Er selbst könne nur schwer nachvollziehen, warum manche Menschen überhaupt zu solchen Taten verleitet sind. „Das sieht doch nicht einmal schön aus und strafbar ist es auch noch.“

Denn: Sobald öffentliches oder privates Eigentum illegal bemalt wird, handelt es sich um Sachbeschädigung. In Extremfällen drohen dem Verursacher bis zwei Jahre Gefängnis. Was viele nicht wissen: Auch wenn sie strafrechtlich unter das Jugendstrafrecht fallen, kann die Deutsche Bahn den materiellen Schaden als zivilrechtliche Forderung über 30 Jahre im Nachhinein geltend machen.

Gefahr durch 15 000 Volt

„Als weitere Straftat kommt noch Hausfriedensbruch dazu, wenn zur Tatausübung Anlagen oder Grundstücke unbefugt betreten werden“, erklärt Bundespolizist Holger Barthel. Wird der Betrieb gestört, erfolgt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Dabei vergessen Sprayer oft, dass sie sich bei ihren Aktionen in Lebensgefahr begeben. Berührungen mit Stromleitungen oder fahrenden Züge können zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.

So auch 2015 im Rostocker Seehafen, als ein Zwölfjähriger beim Spielen auf einem Gleiswaggon zu dicht an die Oberleitung gekommen ist. 15 000 Volt rasten daraufhin durch den Körper des kleinen Jungen, 70 Prozent seiner Haut verbrannten. „Er hat zwar überlebt, aufgrund des Vorfalls aber ist er für immer eingeschränkt“, berichtet Barthel und versetzt die anwesenden Schüler für einen kurzen Augenblick in Schockstarre. „Das ist schrecklich“, sagt die 14-jährige Sedra. „Dass die Folgen so schlimm sein können, wusste ich nicht.“

Von Susanne Gidzinski