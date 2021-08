Rostock

Die einen sehen in ihr einen Schatz aus Rostocks ruhmreicher Schiffbaugeschichte, die anderen halten es für ein Millionen-Grab: Die Debatte um die Zukunft der „Undine“ geht weiter. Erst Ende April hatte sich die Bürgerschaft gegen einen kompletten Erhalt des ehemaligen Bäderschiffes entschieden – aus Kostengründen.

Doch eine Gruppe honoriger Rostocker – darunter ehemalige Landesminister, Geschäftsführer und auch zwei Oberbürgermeister a. D. – will sich damit nicht abfinden, dass ein Großteil des schwimmenden Denkmals verschrottet werden soll. Ihr Vorschlag würde aber Zehntausende Euro mehr kosten. Und genau das will die Politik nicht.

Denkmal mit trauriger Geschichte

Die „Undine“ gilt als das älteste Bäderschiff Deutschlands, ist schon seit Jahren ein Denkmal. Dabei ist nur noch der genietete Rumpf erhalten. Die wechselvolle Geschichte des Schiffs beginnt 1910. Damals lief sie mit der Baunummer 306 auf der Neptun-Werft in Rostock vom Stapel. Die ersten Jahr fuhr der Dampfer unter dem Namen „Kronprinz Wilhelm“. Allerdings nicht in Rostock, sondern in Greifswald. Denn mit Rostock hatte der Eigner Streit.

Ex-Minister Wolfgang Methling (Linke) ist der Sprecher der „Undine“-Retter. Quelle: privat

Im Ersten Weltkrieg wurde die „Kronprinz Wilhelm“ in die Nordsee verlegt und als Tender eingesetzt, um die Flotte vor Wilhelmshaven zu versorgen. Das traurigste Kapitel der Schiffshistorie ereignete sich dann wenige Jahrzehnte später im Zweiten Weltkrieg: Das Schiff wurde in Rostock als Wachschiff und Minensucher eingesetzt. Als alliierte Bomber in der Nacht des 29. Juli 1943 die Arado-Flugzeugwerke in der Hansestadt angriffen, traf eine Bombe auch die „Undine“. Das Schiff geriet in Brand, fünf Menschen an Bord verloren ihr Leben.

Nur noch Rost und Schrott? Die „Undine“ von oben. Quelle: Martin Börner

Das Ende der „Undine“ war das aber nicht. In der DDR-Zeit wurde sie dann wieder als Bäderschiff eingesetzt. Nach der Wende kauft ein Hamburger das Schiff, ließt es in Hamburg reparieren. Doch wieder war der „Undine“ kein Glück beschieden. Im Januar 1993 lief sie bei Kinnbackenhagen auf Grund, erst 1995 wurde sie freigeschleppt. In den Folgejahren wurden in Barth die Aufbauten entfernt, ein Rostocker Förderverein schaltete sich ein und kaufte den Rumpf. Auf einer Werft in Dresden sollte der saniert werden, doch die Werft ging pleite. 2014 holte Rostock schließlich die Reste der „Undine“ zurück. Und bis heute liegen die im Stadthafen.

Bürgerschaft zieht Schlussstrich

Nach jahrelangem Hin und Her wollte die Bürgerschaft nun im April eigentlich einen Schlussstrich ziehen: Die Stadtvertreter stimmten dafür, den Rumpf zu zerlegen. Nur ein kleiner Teil – etwa das Heck mit den Ruderblatt und dem Schiffsnamen – soll erhalten bleiben und ausgestellt werden. Zum Beispiel im Iga-Park oder auf der alten Helling der Neptun-Werft.

Gilt als Fan des maritimen Erbes: Rostocks Alt-OB Roland Methling. Quelle: Dietmar Lilienthal

Rund 58 000 Euro würde dieses Ende für die „Undine“ den Steuerzahler kosten. Die günstigste aller Varianten. Denn dazu, für das alte Schiff mehrere Millionen Euro aus der Stadtkasse auszugeben, war die Bürgerschaft nicht bereit. Die „Undine“ als Ganzes zu erhalten und im Rumpf beispielsweise eine Art Mini-Museum zu bauen, hätte 2,5 Millionen Euro gekostet. Geld, das die Mehrheit der Stadtvertreter lieber in andere Projekte – die Buga, die Schulen, neue Radwege – stecken möchte.

Verdiente Rostocker für Erhalt

Eine Gruppe bekannter Rostocker bringt das Thema aber erneut zur Sprache: „Wir halten den Erhalt des Rumpfes in Gänze für sehr wichtig, denn nur so bleibt die ,Undine‘ ein Denkmal der Industriegeschichte und -kultur. Der Rumpf als Form, in seinem Design, ist ein Kunstwerk“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Methling, Vorsitzender der Kulturstiftung Rostock und ehemaliger Landesminister.

Die Künstlerin Inge Jastram gehört zu den Unterstützern der „Undine“-Initiative. Quelle: Werner Geske

Zu den Unterzeichnern der Erklärung zählen unter anderem Ex-Finanzministerin Sigrid Keler, die Alt-Oberbürgermeister Roland Methling und Henning Schlieff, Rostocks alter Hafenkapitän Gisbert Ruhnke, Ex-Zoodirektor Udo Nagel, die Grafikerin Inge Jastram und auch Manfred Müller-Fahrenholz, der ehemalige Geschäftsführer der Neptun-Werft.

Henning Schleiff war bis zur Wende Oberbürgermeister in Rostock. Quelle: Achim Treder

War der Beschluss sogar rechtswidrig?

Methling und Co zweifeln sogar an, dass der Beschluss der Bürgerschaft rechtskonform ist: „Ein Beschluss, der zur Zerstörung des Denkmals führt, ist aus unserer Sicht rechtswidrig und müsste zum Widerspruch des Oberbürgermeisters veranlassen. Diese Auffassung vertritt auch der Direktor des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege uns gegenüber.“

War viele Jahre Chef der Neptun Werft: Manfred Müller-Fahrenholz. Quelle: Lilienthal Dietmar

In einem Memorandum fordern sie, den Beschluss der Bürgerschaft aufzuheben und neu zu beraten. Die „Undine“ solle als Museum auf dem Trockenen dienen. Auf der Helling am Neptun-Center. Wolfgang Methling: „Wir schlagen vor, den Rumpf der Undine in Gänze an einem geeigneten Platz auf Böcken zu präsentieren. Selbstverständlich muss der Rumpf gereinigt werden. Von einem Podest könnte auch in das Schiff hineingeschaut werden. Das Besteigen das Schiffes sollte nicht möglich sein, um Unfälle zu vermeiden.“

Spenden für die „Undine“?

Schon mehrfach waren Spenden für die „Undine“ gesammelt worden. Geht es nach Methling, wird es nun erneut eine Sammlung geben: Denn das, was sich die verdienten Rostocker für die „Undine“ wünschen, koste „nur“ 37 000 Euro mehr als die Sparvariante, die von der Bürgerschaft beschlossen wurde.

Ex-Finanzministerin Sigrid Keler (SPD) will ebenfalls die „Undine“ retten. Quelle: Cornelius Kettler

„Wir können uns vorstellen, eine entsprechende Spendenaktion – zum Beispiel in Trägerschaft der Kulturstiftung Rostock – zu organisieren“, sagt Methling. Er würde die in Rostock ansässigen Unternehmen des Schiffbaus, des Metallbaus, des Bugsier- und Bergungsgewerbes und des Kranbaus um Unterstützung bitten. Am Geld soll das letzte Kapitel in der Geschichte der „Undine“ nicht scheitern.

