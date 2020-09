Rostock: Prozess gegen polnische Autodiebe hat begonnen

Rostock

Am Rostocker Landgericht hat am Donnerstag die Hauptverhandlung gegen eine Bande von drei Polen begonnen, die sich auf den Diebstahl hochwertiger Autos spezialisiert hat. Dem 31-jährigen Mariusz K., dem 25-jährigen Sebastian R. und dem 31-jährigen Daniel Z. wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Sie sollen vom 3. Juni bis 25. September 2019 gewerbsmäßig, als Mitglied einer Bande diverse Kfz-Diebstähle begangen haben. Den Angeklagten wird vorgeworfen in mehreren Fällen (Mariusz K. in sieben Fällen, Sebastian R. in fünf Fällen und Daniel Z. in zwei Fällen) jeweils mit dem KeylessGo ausgestattete Mazdas gestohlen zu haben. Für die Diebstähle sollen die Männer ein Tool benutzt haben, mit dem sie einfach einen neuen Schlüssel für die Autos programmieren und dann mit den Autos davonfahren konnten.

Angeklagte schweigen zum Prozessauftakt

Die Fahrzeuge hatten einen Wert zwischen 11 500 und 30 000 Euro. Der Gesamtschaden belief sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft auf 171 500 Euro. Alle drei Angeklagten wurden in Polen festgenommen, nach Deutschland ausgeliefert und befinden sich hier in Untersuchungshaft.

Zu Prozessbeginn schwiegen die drei Angeklagten. Der Prozess wird nächsten Mittwoch fortgesetzt.

Von Stefan Tretropp