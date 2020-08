Rostock

Wegen versuchten Mordes an der Ex-Freundin muss sich ein 41-jähriger Mann vor dem Landgericht Rostock am Donnerstagnachmittag verantworten. Christian B. hatte am 1. März versucht, das Opfer aus Rache nach der Trennung zu töten. Laut Angaben des Landgerichts habe er seit der Trennung im Januar das Leben von Stephanie K. überwacht und sei verärgert darüber gewesen, dass sie am Abend vor der Tat eine Faschingsparty besucht habe.

Täter stieß das Opfer aus dem Fenster

Der Angeklagte suchte Stephanie K. in ihrer Rostocker Wohnung auf und versuchte zunächst, sie mit einem Brotmesser zu erstechen. Dies misslang. Als er sie schließlich am Kragen packte, stieß er das Opfer aus dem Fenster des dritten Stocks in den Innenhof. Die Frau erlitt durch den Sturz Verletzungen an der Wirbelsäule und war unfähig, die Flucht zu ergreifen.

Angeklagter stach mehrfach auf sie ein

Er folgte ihr auf den Innenhof und versuchte erneut mehrmals mit einem Messer auf sie einzustechen. Stephanie K. konnte die Angriffe abwenden und sich wegdrehen. Daraufhin zog der Täter das Opfer an den Haaren und fügte ihr eine elf Zentimeter lange Halswunde zu.

Nur durch Zufall wurden die großen Halsgefäße nicht durchtrennt und das Opfer konnte diese Verletzung überleben. Bei einem erneuten Angriff fügte er ihre zusätzlich eine Handverletzung zu, die die Funktionsfähigkeit ihrer Hand lebenslang einschränken wird.

Ein Nachbar konnte ihn aufhalten

Mehrere Nachbarn, die die Tat bezeugten, forderten den Mann auf, von seiner Ex-Freundin abzulassen. Erst als der Nachbar Anton R. mit einem Brecheisen auf den Rücken des Täters einschlug, ließ dieser von Stephanie K. ab. Seit dem 2. März befindet sich Christian B. nun in Untersuchungshaft.

