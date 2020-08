Rostock: Prozess wegen Mordversuchs an Ex-Freundin – Opfer überlebte durch Zufall

Rostock

Der Gerichtssaal war gut gefüllt. Viele Zuschauer verfolgten den Auftakt zum Prozess gegen einen 41-Jährigen, der versucht habe, seine Ex-Freundin zu töten. Er habe sich in seiner Ehre verletzt und in seinen vermeintlichen Besitzansprüchen beschnitten gefühlt, sagte die Staatsanwältin bei. Das 38 Jahre alte Opfer hatte sich zwei Monate vor der Tat von dem Angeklagten wegen dessen überzogener Eifersucht getrennt. Seitdem habe er die Frau ständig verfolgt und beobachtet.

Am 1. März suchte der betrunkene 41-Jährige die Wohnung von Stefanie K. auf. Er war verärgert darüber, dass seine Ex am Vortag eine Faschingsparty mit ihren Freundinnen besucht hatte. Um seine vermeintliches Besitzrecht auszuüben und sich für die Demütigung der Trennung zu rächen, habe er beschlossen, seine Ex-Freundin umzubringen.

Mit Messer angegriffen und aus Fenster geschubst

Christian B. habe ihr das Handy entrissen, damit sie die Polizei nicht verständigen konnte und nach einem Brotmesser gegriffen. Er soll gedroht haben: „Wenn ich Dich nicht haben kann, dann auch kein anderer!“ Die Frau konnte einen ersten Messerangriff abwehren. Dann, so die Anklage, drückte der 41-Jährige sie mit dem Oberkörper aus dem Fenster und ließ los. Die Frau stürzte mehrere Meter tief in den Innenhof und zog sich unter anderem Verletzungen an der Lendenwirbelsäule zu.

Der Angeklagte folgte ihr in den Hinterhof und habe weiter versucht, auf sie einzustechen. Das Opfer drehte sich jedoch weg. Dann soll Christian B. seine Ex-Freundin an den Haaren hochgezogen und ihre eine elf Zentimeter lange Schnittwunde zugefügt haben.

Opfer überlebte durch Zufall

Nur durch Zufall habe die Frau überlebt. Stefanie K. zog sich an einem Zaun hoch und wehrte dabei weitere Messerstiche mit der Hand ab. Die Hand kann sie bis heute nicht richtig benutzen. Inzwischen seien ihr Nachbarn zu Hilfe gekommen – doch sie konnten den Angeklagten nicht stoppen. Erst als ein Nachbar dem Angeklagten mit einem Brecheisen auf den Rücken schlug, ließ er von seinem Opfer ab. Der 41-Jährige wurde am Tatort festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Richter Peter Goebels wies darauf hin, dass ihm im Fall einer Verurteilung auch eine Sicherheitsverwahrung drohen könnte. Der Angeklagte will sich am nächsten Verhandlungstag, am kommenden Dienstag, zu den Vorwürfen äußern. Ein Urteil könnte Ende September fallen.

Von Stefan Tretropp