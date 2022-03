Rostock

Aufgrund der steigenden Energiepreise plant die Bundesregierung unter anderem Entlastungen bei den Preisen für den öffentlichen Nahverkehr. Das „9 für 90“-Modell, bei dem Nutzer drei Monate lang jeweils nur neun Euro für ein Monatsticket im ÖPNV zahlen sollen, findet allerdings nicht überall auf Befürworter.

Jetzt hat sich auch der Vorstand der Rostocker Straßenbahn AG, Jan Bleis, via Twitter zu Wort gemeldet und harsche Kritik an dem Vorhaben geäußert. Dort schrieb er: „Zwei Jahre gekämpft, unter schwersten Bedingungen täglich Mobilität sichergestellt und nun für 9 Euro im Monat verramscht? Ist das die Wertschätzung für 300.000 engagierte Beschäftigte im deutschen ÖPNV?“ Und weiter twitterte er: „ÖPNV, so billig wie nie, ist so ziemlich das Gegenteil von ‚massive Investitionen in den ÖPNV‘. Was wir für die Verkehrswende brauchen sind viel bessere Fahrtangebote statt Ramschtickets für 9 Euro bei gleichzeitiger Benzinpreissubvention!“

Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern

Zur ebenfalls von der Bundesregierung geplanten Absenkung der Benzinpreise hatte sich gegenüber der OZ auch Michael Lang, Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR), ähnlich geäußert. „Die Entlastung an den Tankstellen könnte Autofahrer dazu bringen, weiterhin selbst zu fahren, statt umzusteigen“, sagte er. Lang meinte aber auch, dass das „9 für 90“-Modell für die Fahrgäste dagegen begrüßenswert sei.

Die Bundesregierung hatte das auf drei Monate befristete Neun-Euro-Monatsticket überraschend als Entlastungsmaßnahme angesichts hoher Energiepreise in Folge des Kriegs in der Ukraine angekündigt. Die Verkehrsministerkonferenz schlug am Freitag dagegen einen Nulltarif vor, weil das den Aufwand für die Verkehrsverbünde niedriger halten würde. Nun sollen Bund und Länder so schnell wie möglich in einer Arbeitsgruppe die konkrete Umsetzung besprechen.

Von Marco Schwarz