Rostock

Die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) führt ab Montag, 28. März, einen Notfallfahrplan ein. Das hat das Nahverkehrsunternehmen am Freitag bekannt gegeben. Zwei Wochen lang, also bis Freitag, 8. April, fahren die Bahnen in der Hansestadt demnach seltener oder Abfahrtszeiten ändern sich. Auf den Linien 2,3,4 und 6 rollen die Straßenbahnen im Dreißig-Minuten-Takt. Die beliebten Linien 1 und 5 dagegen werden weiterhin im Zehn-Minuten-Takt bedient.

Grund für die Änderungen ist der hohe Krankenstand unter dem Personal, der vor allem mit der Omikron-Variante des Coronavirus zusammenhängt. „Wir haben lange durchgehalten“, sagt RSAG-Sprecherin Beate Langner. „Aber jetzt ist die Summe an Krankmeldungen einfach zu hoch.“ Verändert sich daran nichts, sei daher auch eine Verlängerung der Maßnahme denkbar.

RSAG führt Notfallfahrplan ein: Die Details

Dem neuen Notfallplan nach fahren die Linien 22 und 23 von 9 bis 13 Uhr im Dreißig-Minuten-Takt, die Linie 25 im Zehn-Minuten-Takt. Auf der Strecke der Straßenbahnlinie 26 gibt es eine Verschiebung zweier Frühfahrten, die F2 fährt von Freitag bis Samstag einmal die Stunde. Die herkömmliche Linie 34 entfällt für die Straßenbahnfahrerinnen und -fahrer: Hier gilt eine Umstellung auf ein Anruf-Linien-Taxi. Um das Fahrzeug zu bestellen, braucht es also einen Anruf, spätestens eine halbe Stunde vor der gewünschten Abfahrtszeit.

Von Jessica Orlowicz