Um Gedränge in den Stoßzeiten im Rostocker Nahverkehr zu vermeiden, könnte es demnächst dichtere Taktzeiten geben. Die RSAG will prüfen. Offen ist auch: Könnte es Telefonier- oder Sprechverbote wie in Spanien geben? Und wer soll das alles kontrollieren? Der Verkehrsverbund ist skeptisch.