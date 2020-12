Rostock

Lockdown, Homeoffice und abgesagte Großveranstaltungen sorgten im Corona-Jahr 2020 für deutlich mehr freie Plätze in den Rostocker Straßenbahnen und Bussen. Insgesamt verlor die RSAG rund ein Viertel ihrer Fahrgäste im Vergleich zum Vorjahr, teilt das Verkehrsunternehmen auf OZ-Anfrage mit. 30,5 Millionen Fahrgäste beförderte der Betrieb in diesem Jahr laut einer vorläufigen Bilanz. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2019 waren es mit insgesamt 41,7 Millionen noch 11,2 Millionen mehr.

Den stärksten Rückgang gab es im Freizeitverkehr, „insbesondere durch den Ausfall von Hanse Sail und Weihnachtsmarkt“, erklärt Unternehmenssprecherin Beate Langner. Die fehlenden Fahrgäste bescherten der RSAG Einnahmeverluste von rund fünf Millionen Euro. Diese Finanzlücke soll hauptsächlich durch den ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes abgedeckt werden.

Im Sommer beschloss die Bundesregierung, den Verkehrsbetrieben 2,5 Milliarden Euro für pandemiebedingte Ausfälle bereitzustellen. Bei den Ausgleichszahlungen müssen Einsparungen gegengerechnet werden – zum Beispiel gesunkene Energiekosten durch das zeitweise eingeschränkte Angebot.

Flaute hält die nächsten Monate an

Die Busse und Bahnen werden noch eine Weile leerer bleiben: „Auch in den nächsten Monaten rechnen wir mit niedrigeren Fahrgastzahlen und damit verbundenen Ausnahmeausfällen“, teilt die RSAG mit. Grund dafür sind die sich abzeichnende Verlängerung des Lockdowns, die Kurzarbeit auch bei Großbetrieben wie den Werften und Aida sowie der Umstand, dass viele Beschäftigte im Homeoffice sind und ihre Wohnung nicht mehr für die Arbeit verlassen müssen.

Auch die fehlenden Veranstaltungen und Touristen werden sich noch eine Weile in Form von leeren Sitzplätzen niederschlagen. Viele Fahrgäste sind zudem aufs Auto umgestiegen, weil sie befürchten, sich in öffentlichen Verkehrsmitteln anzustecken, melden Verkehrsbetriebe bundesweit.

Bisheriger Tiefpunkt war in Rostock der April mit einem Minus von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Mit der schrittweisen Öffnung der Schulen ab Mitte Mai stieg die Auslastung wieder an, auf 57 Prozent und 78 Prozent zu Beginn der Schulferien Ende Juni. In den Lockdown-Monaten des Frühjahrs reduzierte die RSAG mangels Nachfrage ihr Angebot. Bis zu ein Fünftel der Fahrzeuge blieb im Depot. Der beste Monat seit Ausbruch der Pandemie war der September mit bis zu 87 Prozent Auslastung im Vergleich zum Vorjahr. Zurzeit liegt dieser Wert bei 60 Prozent.

Von Gerald Kleine Wördemann