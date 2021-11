Rostock

Am Dienstagmittag ist es in Warnemünde zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto gekommen. Ein 90-jähriger Mann fuhr auf seinem Fahrrad in der Einbahnstraße Kirchenplatz entgegen der Fahrtrichtung, als ihm ein 77-Jähriger in einem Audi entgegenkam.

Bei einem Ausweichmanöver streifte der Autofahrer den 90-Jährigen, sodass dieser zu Boden fiel. Er wurde laut polizeilichen Angaben leicht verletzt zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Neben der üblichen Verkehrsunfallanzeige erstatteten der Auto- und der Radfahrer jeweils Anzeige gegeneinander wegen fahrlässiger Körperverletzung und dem Nichtbeachten des bestehenden Verbots der Einfahrt. Die Kriminalpolizei Rostock übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Von OZ