Rostock

Ein Radfahrer hat in Rostock mehrere Frauen mit einer Flüssigkeit bespritzt. Wie die Polizei mitteilte, schüttete der Mann am Dienstag gegen 7 Uhr in der Rigaer Straße beim Vorbeifahren einer 18-Jährigen eine bislang unbekannte Flüssigkeit an den Oberkörper und ins Gesicht. Nur wenige Minuten später soll der Tatverdächtige in der Danziger Straße einer 17-Jährigen eine Flüssigkeit an den Oberkörper gespritzt haben.

Bereits am 9. Januar habe zudem eine 21- jährige Fußgängerin bei der Polizei angezeigt, dass sie gegen 23 Uhr in der Eutiner Straße von einem Radfahrer mit einer Farbbombe beworfen wurde. Und gegen 21 Uhr wurde eine 25-Jährige in der Bertolt-Brecht-Straße mit einer unbekannten Flüssigkeit attackiert. Die junge Frau trug dabei eine leichte Augenrötung davon.

Ähnliche Sachverhalte seien bereits am 3. und 6. Januar angezeigt worden, so die Polizei weiter. Die Tatorte waren hier die Bertolt-Brecht-Straße und die Lübecker Straße. Bei der Suche nach dem Täter bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Der Tatverdächtige wird in allen Fällen wie folgt beschrieben: ca. 18 bis 25 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, dunkel gekleidet. Unterwegs war er mit einem dunklen Fahrrad.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ