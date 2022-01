Zwei weitere Frauen sind am Freitag in Rostock von einem unbekannten Radfahrer mit Flüssigkeit überschüttet worden. Dieses Mal schlug der mutmaßliche Frauen-Hasser im Stadtteil Evershagen zu. Es ist das erste Mal, dass er im Hellen aktiv geworden ist. Was die Polizei noch über den Mann weiß.