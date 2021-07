Rostock: Radfahrerin bei Unfall in Schmarl schwer verletzt

Rostock

Eine 78-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Rostock-Schmarl schwer verletzt worden. Sie wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr 22-jährige Fahrerin des Pkw auf einem Parkplatz im Stephan-Jantzen-Ring in Richtung Hundsburgallee. Die 78-jährige war auf dem Radweg in Richtung Stephan-Jantzen-Ring unterwegs. In einem Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmerinnen.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro. Die Polizeibeamten nahmen neben der Verkehrsunfallanzeige auch eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Von OZ