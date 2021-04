Rostock: Rallye gegen Lockdown-Frust

Rostock

Ohren spitzen lautet das Motto einer Erkundungstour, die am Wochenende dazu einlädt, ein Teil der Kultur Rostocks coronakonform zu erleben. Am Samstag, 10. April, findet die Orgel-Rallye statt: Hierbei können Teilnehmer von 17 bis 19 Uhr den Orgeln verschiedener Kirchen lauschen und in die Geschichte abtauchen. Denn auf’s Geläut folgen Erläuterungen: Stadtführer Rainer Schwieger wird Wissenswertes und Überraschendes rund um die Orgeln von Heiligen-Geist-, Marien- und Nikolaikirche verraten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um vorherige Anmeldung mit Angabe von Telefon-Nummer und Adresse unter info@wolfgangschmiedt.de wird gebeten.

Von Antje Bernstein