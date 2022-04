Rostock: Raser kracht in Evershägener Straßenbahnhaltestelle 

Rostock-Evershagen

Das angeberische Verhalten eines jungen Autofahrers ging am Montagnachmittag in Rostock derart daneben, dass es zu einem Verkehrsunfall kam. Ein 26-Jähriger verlor nach einem U-Turn die Kontrolle über seinen Pkw und krachte in eine Straßenbahnhaltestelle. Dabei wurde ein unbeteiligter Junge schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück gegen 16.15 Uhr im Stadtteil Evershagen. Der 26-Jährige war mit seinem Audi auf der Bertolt-Brecht-Straße in Richtung Warnowallee unterwegs und machte auf Höhe der Thomas-Morus-Straße einen so genannten U-Turn, also einen Fahrtrichtungswechsel um 180 Grad. Augenzeugen berichteten, dass der mutmaßliche Asphalt-Rowdy viel zu schnell um die Kurve fuhr. Danach brach das Heck des Fahrzeugs aus.

Durch das Übersteuern auf regennasser Fahrbahn geriet der Audi außer Kontrolle und krachte in die Haltestellenbegrenzung. Unglücklicherweise warteten dort mehrere Fahrgäste auf die Straßenbahn. Während manche noch schnell reagieren und ausweichen konnten, gelang dies einem Zwölfjährigen nicht mehr. Der Junge wurde von dem Pkw und umherfliegenden Trümmerteilen getroffen. Er erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Auch Berufsfeuerwehr und ein Notarzt kamen zum Einsatz.

Durch den starken Aufprall wurden mehrere Teile des Geländers aus der Verankerung gerissen. Die Bertolt-Brecht-Straße musste einspurig gesperrt werden, zwei Dekra-Sachverständige unterstützten die Polizeiermittlungen am Unfallort. Aufgrund der Verkehrsgefährdung zogen die Beamten den Führerschein des 26-jährigen Autofahrers ein. Dieser muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Von Stefan Tretropp